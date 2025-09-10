Fratelli d’Italia al lavoro per la Toscana: da Grosseto parte la sfida del cambiamento

Grosseto: Una giornata intensa e partecipata quella vissuta martedì 9 settembre a Grosseto da Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni regionali in Toscana.

Il candidato alla presidenza della Regione, Alessandro Tomasi, ha incontrato i coordinatori dei circoli provinciali e i candidati al Consiglio regionale: Luca Minucci, Simonetta Baccetti, Jurij Di Massa e Guendalina Amati. Un importante momento di confronto e condivisione per rafforzare il legame con il territorio e tracciare le linee guida della campagna elettorale. All’incontro erano presenti anche i deputati Fabrizio Rossi e Mauro Rotelli, quest’ultimo in qualità di commissario provinciale del partito.

La giornata si è conclusa con una riunione operativa con il coordinamento provinciale di FdI, per mettere a punto l’organizzazione sul territorio e dare slancio a una sfida che si preannuncia decisiva per il futuro della Toscana.

“Radicamento, ascolto e lavoro di squadra sono i pilastri su cui stiamo costruendo il cambiamento – hanno commentato Rotelli e Rossi –. Grosseto e l’intera provincia stanno dimostrando entusiasmo e determinazione”.