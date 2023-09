“Franco Falconi Cup”: la prima edizione è già un successo

Centinaia di spettatori sugli spalti. In campo i giovani calciatori, ma anche le vecchie glorie



Grosseto: Due tornei disputati, una partita storica, oltre quattordici squadre presentate a centinaia di spettatori. Sono questi i numeri principali della prima edizione della “Franco Falconi Cup”, la manifestazione dedicata allo storico allenatore e dirigente della Nuova Grosseto Barbanella recentemente scomparso. Sul campo di via Australia si sono svolti i tornei riservati alla categoria Pulcini, due distinti momenti che hanno visto affrontarsi sul campo i nati nel 2013 e quelli del 2014. Oltre ai padroni di casa della Nuova Grosseto Barbanella hanno partecipato le squadre giovanili di Atletico Maremma, FollonicaGavorrano, Poggibonsi, Roselle, Salivoli e San Vincenzo.

Le squadre hanno dato vita a due tornei all’insegna del divertimento, della passione, ma soprattutto della sportività. La “Franco Falconi Cup”, in ogni caso, non è stata solo una competizione riservata ai giovani calciatori, ma anche un contenitore di emozioni e di ricordi. La partita tra le vecchie glorie e il team del Finanzia&Friends ha riportato sul rettangolo verde tanti ex giocatori della Nuova Grosseto Barbanella che hanno risposto presente all’iniziativa: il modo migliore per ricordare Franco Falconi. Nell’occasione è stata indossata una maglia celebrativa ripresa dal glorioso passato della società sportiva. La gara ha richiamato nell’impianto di via Australia centinaia di spettatori e ha fornito l’opportunità per la presentazione delle squadre della Nuova Grosseto Barbanella che saranno impegnate nella stagione calcistica 2023/2024. Dalla scuola calcio alla prima squadra, partecipante quest’anno al campionato di seconda categoria, passando per le formazioni del settore giovanile: juniores, allievi e giovanissimi. Prima del fischio d’inizio, invece, il Comune di Grosseto, presente con l’assessore Riccardo Ginanneschi, con il presidente del consiglio comunale Fausto Turbanti e con la consigliera comunale Francesca Ciucchi, ha consegnato una targa ricordo alla famiglia Falconi.