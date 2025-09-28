Francesco Giannerini è il nuovo presidente di Assocamping e Assoturismo Confesercenti Toscana

Le Assemblee elettive di AssoCamping Toscana e Assoturismo Toscana, riunitesi il 25 settembre, hanno eletto Francesco Giannerini nuovo presidente regionale di entrambe le categorie, che fanno riferimento a Confesercenti Toscana.

Firenze: Giannerini subentra a Michele Montemagni alla guida di AssoCamping, e a Fabrizio Lotti per Assoturismo.

Quarantanove anni, di Viareggio, titolare di un camping e di uno stabilimento balneare nel capoluogo versiliese, Giannerini accoglie con gratitudine e profondo senso di responsabilità i suoi nuovi incarichi.

“Ringrazio tutti i miei colleghi per la fiducia riposta in me nell'elezione a presidente regionale Assocamping ed Assoturismo. Ringrazio i Presidenti uscenti Michele Montemagni e Fabrizio Lotti, per il lavoro svolto in questi anni e Daniele Benvenuti che mi ha sempre sostenuto. Assumo questi incarichi conoscendo bene l'importanza che hanno per Confesercenti e prometto il mio massimo impegno per supportare e far crescere la nostra associazione. Confido nella Vostra preziosa collaborazione e nel sostegno che sicuramente mi saprete dare”.