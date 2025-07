Francesco Gabbani: rinviata la seconda parte del tour nei palazzetti

Annunciate le nuove date. Spostata al 20 marzo 2026 la data al Modigliani Forum di Livorno (prevista inizialmente il 7 novembre 2025)

Livorno: Francesco Gabbani rinvia la seconda parte del tour nei palazzetti, inizialmente prevista per novembre e dicembre 2025, per la concomitanza con impegni televisivi legati alla sua partecipazione come giudice nella prossima edizione di X Factor. Il cantautore aveva inaugurato con successo la prima parte del tour il 19 dicembre 2024 con un concerto sold out all’Unipol Forum di Milano. Il tour si è poi concluso il 17 aprile 2025 al Palazzo dello Sport di Roma, raccogliendo ovunque un caloroso abbraccio da parte del pubblico.

Le nuove date di “Dalla tua parte tour” saranno previste nei mesi di marzo ed aprile 2026, tra queste quella a Livorno il 20 marzo al Modigliani Forum

I biglietti già acquistati resteranno validi per le nuove date corrispondenti.

Chi non potrà partecipare ai nuovi appuntamenti potrà richiedere il rimborso tramite le piattaforme di acquisto. I biglietti sono disponibili in prevendita al link /www.ticketone.it/artist/francesco-gabbani.

In attesa di tornare nei palazzetti, il 7 luglio Francesco Gabbani darà il via al “Dalla tua parte Summer Tour 2025”: un nuovo viaggio musicale che accompagnerà il pubblico per tutta l’estate, fino a culminare in un appuntamento imperdibile – il concerto-evento all’Arena di Verona il 1° ottobre. Una data simbolica, che celebra i dieci anni dall’uscita di Amen, il brano con cui Gabbani vinse tra le Nuove Proposte al Festival di Sanremo, dando inizio a una carriera ricca di successi, musica e riconoscimenti. Per l’occasione, l’artista proporrà una scaletta esclusiva, diversa da tutte le altre date del tour: nuovi arrangiamenti, una speciale impronta orchestrale che offrirà una nuova luce ai suoi brani più amati, e qualche sorpresa dedicata ai fan più affezionati. Sul palco, insieme a lui, saliranno ospiti d’eccezione, tra i nomi più amati della musica italiana, per condividere un momento irripetibile di festa e grande musica.