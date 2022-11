Cronaca Forze dell'Ordine e Forze Armate insieme nella solidarietà per donazione di sangue 4 novembre 2022

Redazione Grosseto: In occasione del 4 novembre Festa delle Forze Armate, il Centro trasfusionale di Grosseto, insieme all'associazione DonatoriNati Toscana, Avis e il supporto della Prefettura di Grosseto, ha organizzato una giornata di donazione e solidarietà. Uomini delle Forze dell'Ordine, del Soccorso e dell'Esercito si sono presentati all'ospedale per donare sangue e plasma offrendo il loro contributo a tutti coloro che ne hanno bisogno. Al termine si è svolto un incontro all'auditorium dell'ospedale tra i donatori e il Prefetto Paola Berardino che ha voluto portare il suo saluto ai donatori, ai rappresentanti delle associazioni e al personale sanitario rappresentato dal direttore della rete ospedaliera della Asl Toscana sud est dott. Massimo Forti, dal direttore dell'ospedale Misericordia dott. Michele Dentamaro e la direttrice del centro Trasfusionale dott.ssa Silvia Ceretelli.



“Voglio ringraziare le associazioni che si sono fatte promotrici di questa iniziativa, i rappresentanti delle Forze Armate e dell'Ordine e la Prefettura – ha sottolineato il dott. Dentamaro – per la loro costante presenza a nostro fianco e il sostegno che ci manifestano nei momenti di difficoltà. La loro missione è quella di difendere il cittadino ma in questo caso difendono la nostra salute”. “La finalità è quella di sensibilizzare la popolazione sull'importanza della donazione – ha dichiarato la dott.ssa Silvia Ceretelli – e questa iniziativa va nella direzione giusta. In questo momento è importante reperire nuovi donatori perchè di sangue, e soprattutto di plasma fondamentale per la produzione di emoderivati, ne abbiamo sempre più bisogno. Grosseto e Provincia presentano un alto indice di donazioni e grazie alla generosità dei maremmani sosteniamo anche le donazioni regionali”. Si ricorda che tutti possono donare sangue, basta avere una età compresa tra i 18 e i 65 anni e un peso superiore ai 50 kg. Per farlo è possibile farlo tramite le associazioni di volontariato oppure telefonare al Centro Trasfusionale di Grosseto al numero 0564485235 dalle 8 alle 13 dal lunedì al sabato. “Oggi è una giornata importante - ha detto il Prefetto Paola Berardino - nella quale il valore e il coraggio delle “nostre divise” si coniuga con altruismo e generosità, da sempre valori che caratterizzano le nostre Forze Armate e le nostre Forze dell'Ordine”.



