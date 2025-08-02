Forza Italia Grosseto: entusiasmo per l’ingresso del sindaco Vivarelli Colonna. Presentate anche nuove adesioni al partito

Grosseto: Si è svolto il 31 luglio il coordinamento provinciale di Forza Italia, alla presenza di numerosi amministratori , dirigenti ed iscritti. "

Un momento importante di confronto e condivisione che avvia una nuova fase per il partito a livello territoriale. Il segretario provinciale Roberto Berardi, aprendo i lavori, dopo un aggiornamento sulla situazione politica al comune di Grosseto, ha illustrato nel dettaglio l’iter che ha portato all’adesione del sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna a Forza Italia, definendo questo ingresso come un passo di grande valore politico e amministrativo.

A seguire è intervenuto l’assessore comunale Luca Agresti, che si è soffermato sull’importanza strategica delle imminenti elezioni regionali, sottolineando come il rafforzamento di Forza Italia sul territorio rappresenti un tassello fondamentale per la credibilità della coalizione di centrodestra.

Nel corso del dibattito, il segretario Berardi ha inoltre presentato ufficialmente le nuove adesioni che si sono aggiunte in queste settimane: oltre al sindaco Vivarelli Colonna, anche Giulio Tambelli, già tra i fondatori di Forza Italia a Grosseto e ora rientrato nel partito dopo una parentesi con Fratelli d’Italia; l’avvocato Sergio Frediani, figure che si affiancano alle recenti adesioni di Fausto Turbanti e Ludovico Baldi.

Il sindaco Vivarelli Colonna, molto applaudito il suo intervento, ha preso la parola per confermare la sua adesione piena e convinta a Forza Italia, dichiarandosi pronto a mettersi a disposizione del partito con spirito costruttivo, lealtà e impegno, offrendo il proprio contributo in vista delle prossime sfide politiche. Un’analoga disponibilità è stata espressa anche da Giulio Tambelli, che ha voluto rimarcare il valore del ritorno nella “sua” Forza Italia, in un momento di rilancio e apertura.

La discussione che ne è seguita è stata ricca e articolata, con numerosi interventi. Tra questi, quello di Alessandro Antichi, che ha voluto ricordare il percorso che portò alla prima candidatura a sindaco di Vivarelli Colonna, sottolineandone la coerenza politica e l’impegno civico. Ha portato il suo saluto anche Priscilla Schiano, in rappresentanza dell’Argentario, ribadendo l’importanza della presenza del partito in tutta la provincia.

Tutti gli interventi hanno posto l’accento sull’importanza delle imminenti elezioni regionali, considerate una sfida decisiva per confermare la presenza e la forza dei valori liberali e moderati che Forza Italia rappresenta. L’impegno è totale: un partito coeso, rinnovato, pronto ad affrontare con serietà e passione le prossime tappe del suo percorso politico1", termina Forza Italia- Segreteria Provinciale di Grosseto