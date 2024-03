Politica Forza Italia commenta il voto elettorale in Provincia 18 marzo 2024

Grosseto: La tornata elettorale di secondo livello tenutasi ieri a Palazzo Aldobrandeschi ha visto imporsi la lista di centro destra e Amedeo Gabbrielli, Consigliere provinciale in quota Forza Italia PPE, primo degli eletti con 9377 preferenze, pari al 10,50%. Un risultato importante, che conferma l’ottimo lavoro svolto da Gabbrielli nell’assise comunale, dove in questi anni, al fianco dell’Assessore Luca Agresti, si è impegnato fattivamente, con dedizione e competenza, per la buona amministrazione e lo sviluppo della comunità locale. L’elezione del consigliere, inoltre, rafforza e consolida la presenza di Forza Italia sul territorio e conferma, ancora una volta, il ruolo fondamentale del partito all’interno del centrodestra. Roberto Berardi, Alessandro Ulmi e tutto il Coordinamento provinciale di Forza Italia Grosseto, con orgoglio e soddisfazione, si congratulano con il neo eletto e gli augurano buon lavoro. Anche i vertici nazionali di Forza Italia - nelle persone di Antonio Tajani, Maurizio Gasparri, Deborah Bergamini, Francesco Battistoni e Marco Stella - tramite il Coordinamento provinciale di Grosseto, fanno sentire la loro vicinanza e fanno giungere ad Amedeo Gabbrielli i loro complimenti e congratulazioni. Un sentito grazie da tutta Forza Italia va inoltre alla candidata Carla Galeazzi, consigliere del Comune di Campagnatico, per il costante impegno e la grande disponibilità da sempre dimostrata al partito. Infine, non certo per importanza, un doveroso e sincero ringraziamento a tutti i Sindaci e Consiglieri che hanno votato. Seguici



