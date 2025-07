Forza Italia, Bergamini e Stella: "Benvenuto nel Movimento a sindaco di Grosseto Vivarelli Colonna"

"FI attrattiva per mondo civico, qui sono vivi valori liberali e popolari"

Firenze: "È con grande gioia che diamo il benvenuto in Forza Italia al sindaco di Grosseto, Anton Francesco Vivarelli Colonna, un sindaco di grande valore al suo secondo mandato alla guida della città e che gode di un grandissimo consenso tra i suoi concittadini, segno che ha ben operato e ben amministrato in questi anni. Forza Italia si arricchisce della sua grande esperienza e capacità, e della sua sensibilità civica". Lo dichiarano il vicesegretario nazionale di Forza Italia, Deborah Bergamini e il segretario regionale di Forza Italia Toscana, Marco Stella.

"Sono sempre di più le personalità politiche, gli amministratori e gli esponenti del mondo civico - osservano Bergamini e Stella - che scelgono di aderire a Forza Italia, trovando nel nostro movimento una corrispondenza ideale su tanti fronti, dall'attenzione al lavoro e alle imprese, alla lotta alla burocrazia e all'oppressione fiscale e in generale una vicinanza a tutti i valori liberali e popolari che caratterizzano il programma e l'azione di Forza Italia. Ringraziamo il segretario nazionale Antonio Tajani e i segretari provinciale e comunale di Grosseto, rispettivamente Roberto Berardi e Luca Agresti. L'adesione di Vivarelli Colonna a Forza Italia è davvero una bella notizia per chi ama la politica e per tutto il centro-destra toscano".