Forum in Masseria”: torna alle Terme di Saturnia la quinta edizione

Manciano: si terrà da domani 28 febbraio al 2 marzo presso le Terme di Saturnia, in provincia di Grosseto, l'appuntamento invernale della quinta edizione del "Forum in Masseria”, la rassegna organizzata da Bruno Vespa con Comin & Partners. La winter edition, che arricchisce il format precedendo il tradizionale appuntamento estivo presso la Masseria Li Reni, sarà l’occasione per promuovere un dialogo tra imprese, istituzioni ed esponenti di primo piano della politica locale e nazionale su temi quali: competitività, sicurezza sul lavoro, agrivoltaico, semplificazione normativa, innovazione per il sistema infrastrutturale, transizione energetica, cooperazione internazionale e inclusione a tutela delle disabilità. Partner dell’intera iniziativa sono ALIS, ANCE, Autostrade per l’Italia, Bain & Company, Confagricoltura, Confartigianato, ENI, ENEL, Ferrovie dello Stato, iliad, Multiversity, Philip Morris, Siram Veolia, Terme di Saturnia, Walgreens Boots. All’evento interverranno: Matteo Salvini, Vicepremier, Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Marina Elvira Calderone, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali; Maria Elisabetta Alberti Casellati, Ministro per le Riforme istituzionali e la semplificazione normativa; Alessandro Giuli, Ministro della Cultura; Alessandra Locatelli, Ministro per le disabilità; Francesco Lollobrigida, Ministro dell’agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste; Gilberto Pichetto Fratin, Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica; Tommaso Foti, Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione; Giovanbattista Fazzolari, Segretario di Stato alla Presidenza del Consiglio; Carlo Calenda, Segretario di Azione; Eugenio Giani, Presidente Regione Toscana. Seguici



