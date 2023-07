Pubblicata la procedura di conclusione dell’Accordo Quadro

Grosseto: Il Comune è alla ricerca di un aggiudicatario del servizio di fornitura di derrate alimentari per la ristorazione nei nidi e nelle scuole dell’infanzia comunali, per questo da venerdì 23 giugno è in pubblicazione, sulla piattaforma regionale START, la procedura per la conclusione dell’Accordo Quadro in questione.

Quest'ultimo, suddiviso in tre lotti ("Generi alimentari vari ", "Carni fresche: avicole, bovine, suine " e "Pane, pangrattato e prodotti freschi da forno"), riguarda il periodo compreso tra venerdì 01 settembre 2023 e martedì 31 agosto 2027.

Il termine ultimo dell’offerta, che può essere presentata anche per un solo lotto, è lunedì 24 luglio.