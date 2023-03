Finanza Formimpresa: sono aperte le iscrizioni ai corsi del mese di marzo 4 marzo 2023

4 marzo 2023 148

148 Stampa



Redazione Corso per il rilascio dell'attestazione HACCP e corso per piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (PLE)

Grosseto: Sono aperte le iscrizioni ai corsi Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto del mese di marzo. Corso piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (PLE) in collaborazione con l'azienda Vibralcementi di Grosseto. Il primo corso ha una durata di 10 ore, l'aggiornamento ha una durata di 4 ore. Il corso si rivolge ai datori di lavoro e lavoratori che nello svolgimento della propria mansione utilizzano le PLE. La validità ha un aggiornamento quinquennale. Prima lezione venerdì 24 marzo 2023. Corso per il rilascio dell'attestazione HACCP per prima formazione e aggiornamento. Il calendario degli appuntamenti è il seguente: 21,24,28, 31 marzo dalle 9 alle 13. Titolare attività alimentari complesse 16 ore Addetto attività alimentari complesse 12 ore Aggiornamento per titolare 8 ore Aggiornamento per addetto 4 ore Le lezioni di entrambi i corsi si svolgeranno a Grosseto via Monte Rosa 26 nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto. Informazioni e iscrizioni: Anna Maria Carini 0564 419544 annamaria.carini@artigianigr.it.

Seguici





annuncio annuncio annuncio Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Finanza Formimpresa: sono aperte le iscrizioni ai corsi del mese di marzo Formimpresa: sono aperte le iscrizioni ai corsi del mese di marzo 2023-03-04T10:24:00+01:00 217 it Formimpresa: sono aperte le iscrizioni ai corsi del mese di marzo. Corso per il rilascio dell'attestazione HACCP e corso per piattaforme di lavoro mobili elevabili con e senza stabilizzatori (PLE) PT1M https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Corso-piattaforme-di-lavoro-mobili.jpg https://maremmanews.it/media/images/thumbs/x600-Corso-piattaforme-di-lavoro-mobili.jpg Maremma News Grosseto, Sat, 04 Mar 2023 10:24:00 GMT