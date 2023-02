Formimpresa diventa agenzia per il lavoro

Formimpresa di Confartigianato Imprese Grosseto diventa agenzia per il lavoro. Allarga così il suo raggio di azione affiancando alla tradizionale attività di agenzia formativa, accreditata dalla Regione Toscana, i nuovi servizi di orientamento e accompagnamento alla ricerca di lavoro.



Grosseto: “Ci siamo accreditati come agenzia per il lavoro con la partecipazione al bando Gol, Garanzia Occupabilità Lavoratori – spiega Cristina Frascati, direttore di Formimpresa - che prevede il finanziamento di percorsi di ricollocazione lavorativa. Gli operatori di Formimpresa sono professionisti qualificati con un’esperienza decennale nel settore della formazione e dell’orientamento. Ciò che distingue Formimpresa dalle altre Agenzie per il Lavoro è il valore aggiunto di operare all’interno del sistema di Confartigianato, che conta oltre 2000 aziende artigiane associate. Il contatto diretto con queste aziende aumenta le opportunità della persona presa in carico di trovare lavoro. I settori su cui opera Formimpresa sono quelli tipici dell’artigianato, ma anche legati al commercio, ai servizi e alle nuove tecnologie.”

Ma come entrare in contatto con Formimpresa? Non ci si può rivolgere direttamente all’agenzia: il cittadino disoccupato deve recarsi al Centro per l’impiego di Grosseto dove può chiedere di essere affidato all’agenzia per il lavoro Formimpresa, che lo seguirà passo dopo passo nell’intero percorso di ricerca del lavoro, a partire dal servizio di orientamento specialistico che inizia con un colloquio conoscitivo per mettere a fuoco le caratteristiche individuali, formative e professionali. Durante l’orientamento vengono valutate le competenze attraverso la ricostruzione delle esperienze formative e professionali del lavoratore, l’individuazione delle competenze maturate e spendibili nel mercato del lavoro e l’individuazione di eventuali gap di competenza. Seguirà l’accompagnamento al lavoro: Formimpresa garantirà al cittadino disoccupato assistenza continua nella fase di candidatura e autocandidatura indicando suggerimenti per la corretta ed efficace redazione del curriculum vitae e delle lettere di accompagnamento, fino all’affiancamento per la gestione consapevole ed efficace di colloqui e momenti di selezione. Fanno parte di questo servizio le attività di coaching e scouting, la ricerca attiva di lavoro e il suo monitoraggio.

Infine, l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro: “Il vantaggio di avere un’agenzia del lavoro all’interno del sistema di Confartigianato è duplice – aggiungono il presidente di Confartigianato Giovanni Lamioni e il segretario provinciale dell’associazione di categoria, Mauro Ciani – non solo per chi si rivolge a Formimpresa per avviare un percorso di ricerca attiva di occupazione, ma anche per le stesse aziende consociate che possono esprimere il loro fabbisogno attraverso un canale diretto, richiedendo specifiche figure professionali. Questo consente di orientare la formazione e al tempo stesso di garantire maggiori probabilità di successo nell’incontro tra domanda e offerta di lavoro, potendo contare su un network solido e ampio di imprese associate. Formimpresa fornirà quindi alle aziende una risposta qualificata al bisogno di informazione, formazione e ricerca di personale specializzato.”

Formimpresa nasce nel 2001 come agenzia formativa per rispondere ai fabbisogni delle aziende artigiane e negli anni diventa un punto di riferimento nel panorama locale con un’offerta di corsi ampia e variegata che risponde alle esigenze di imprenditori, liberi professionisti, manager e studenti. I corsi spaziano dal settore alimentare all’estetica, dal tessile all’oreficeria, dall’edilizia alla lavorazione del legno e del manufatto ceramico, dall’impiantistica alla termoidraulica, dalla meccanica alla sicurezza sui luoghi di lavoro. Dalla formazione obbligatoria ai corsi abilitanti per l’esercizio in forma autonoma delle professioni.

Dal 2018 opera anche nel settore dell’istruzione e formazione professionale in assolvimento dell’obbligo scolastico e formativo, realizzando due corsi di Operatore del benessere (estetista e acconciatore) e due percorsi IeFP (per il rilascio della qualifica professionale di operatore della logistica e addetto alla reception).

Certificata Iso 9001 dal 2004, Formimpresa è accreditata come agenzia formativa riconosciuta dalla Regione Toscana e dal settembre 2022 allo svolgimento dei servizi al lavoro.