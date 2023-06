Formimpresa: in partenza nel mese di luglio nuovi corsi di formazione

Corsi di formazione obbligatoria per istruttori e insegnanti di autoscuola



Grosseto: In partenza nel mese di luglio i corsi di formazione obbligatoria iniziali per istruttori e insegnati di autoscuola che preparano all'esame per il conseguimento dell'abilitazione. Il corso di preparazione all'esame per istruttori di autoscuola ha una durata di ottanta ore di teoria e quaranta o trentadue ore di pratica.

Il corso di preparazione all'esame per insegnanti di autoscuola ha una durata di centoquarantacinque ore. I corsi si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26 a Grosseto.

Per informazioni e iscrizioni: 0564 419544 – 0564 419675.