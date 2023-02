Attualità Formimpresa: aperte le iscrizioni al corso HACCP per prima formazione e aggiornamento 15 febbraio 2023

Redazione L'agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto presenta i corsi del mese di marzo

Grosseto: Aperte le iscrizioni al corso HACCP per prima formazione e aggiornamento, obbligatorio per tutti gli operatori delle imprese che trattano direttamente o indirettamente gli alimenti, attivi quindi nei processi di produzione, trasformazione, confezionamento, trasporto, distribuzione e somministrazione degli alimenti e/o bevande. Le argomentazioni del corso sono relative al corretto comportamento sulla preparazione e manipolazione sicura degli alimenti, dalla cura della persona alla consapevolezza del proprio stato di salute, dai metodi di pulizia e sanificazione alla prassi per evitare alterazioni degli alimenti. I corsi si svolgeranno nelle aule formative di Confartigianato Imprese Grosseto, via Monte Rosa 26 nelle giornate di 21, 24, 28, 31 marzo dalle 9 alle 13. Durata e tipologia di attestato: Titolare attività alimentari complesse 16 ore

Addetto attività alimentari complesse 12 ore

Aggiornamento per titolare 8 ore

Aggiornamento per addetto 4 ore Info e iscrizioni 0564 419544 — 0564 419658





