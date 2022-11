Formimpresa a Grosseto una realtà in crescita. Presentati i nuovi corsi

Grosseto: Dal settore alimentare all’estetica, dal tessile all’oreficeria, dall’edilizia alla lavorazione del legno e del manufatto ceramico, dall’impiantistica alla termoidraulica, dalla meccanica alla sicurezza sui luoghi di lavoro, Formimpresa, l’agenzia formativa di Confartigianato Imprese Grosseto, è una realtà in crescita, che propone un’offerta formativa ampia e variegata, per rispondere alle esigenze non solo degli imprenditori, ma anche dei semplici cittadini, dei giovani in cerca di prima occupazione, dei liberi professionisti e dei manager che operano sul territorio grossetano.



“L’investimento in capitale umano, rappresenta una componente strategica per la competitività delle aziende. - spiega Mauro Ciani, segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – L’agenzia Formimpresa nasce nel 2001, proprio per rispondere ai bisogni formativi delle aziende associate e dei loro dipendenti. Nel tempo ha mantenuto la sua mission pur allargando il campo di azione. Grazie all'appartenenza al sistema di Confartigianato, l'agenzia è anche diventata un punto di riferimento per disoccupati e studenti che desiderano fare esperienza formativa nelle imprese. In alcuni casi l’esperienza si è tradotta in un inserimento diretto nel mondo del lavoro”.

“Da agenzia formativa a servizio delle imprese artigiane, Formimpresa sta ampliando la propria offerta per soddisfare il fabbisogno formativo del territorio nei diversi settori. - aggiunge Cristina Frascati, direttrice di Formimpresa - Siamo disponibili ad attivare anche i corsi che vengono richiesti al di fuori delle realtà aziendali. Sono sia corsi a pagamento che gratuiti, attraverso i finanziamenti del Fondo sociale europeo e dei Fondi interprofessionali. Inoltre, siamo accreditati per assolvere l’obbligo scolastico e formativo dei giovani che vogliono ottenere la qualifica professionale e come agenzia di supporto ai servizi al lavoro del Centro per l’Impiego.”

Ma ecco i corsi di Formimpresa che partiranno a novembre: inizia questo mese un nuovo percorso formativo per agente di commercio della durata di 80 ore, con esame finale. Le lezioni si svolgeranno nella sede di Confartigianato, in via Monterosa. Contemporaneamente partirà il corso per agente immobiliare, della durata di 130 ore. Inoltre, dal 7 novembre prende il via il corso di primo livello per aspiranti Bartender della durata di 40 ore, con Federico Delle Fratte. Le lezioni si svolgeranno a Grosseto, al Bastion Contrario presso il Cassero Senese.

Il 21 novembre inizia anche il corso per acconciatore, della durata di 150 ore, con esame finale. Si tratta di un percorso abilitante all’esercizio in forma autonoma della professione di acconciatore. Le lezioni si svolgeranno nella sede di Confartigianato Imprese Grosseto. Formimpresa ha attivato inoltre un corso di aggiornamento per estetica, tatuaggio, piercing, di 20 ore con inizio il 7 novembre.

Nel mese di ottobre sono stati realizzati i corsi di addetto al primo soccorso e di HACCP; il corso per prendere il patentino fitosanitario e di aggiornamento per utilizzatori professionali dei prodotti fitosanitari; il corso di barbecue curato da Andrea Laganga Butcher. Inoltre, è partito a ottobre un percorso formativo di 900 ore, di cui 540 in aula e 360 di stage per addetto alla realizzazione, rifinitura e stiratura dei capi di abbigliamento.

Info sui prossimi corsi: 0564 419656, 0564 419544 – formimpresa@artigianigr.it.