Forme e colori, taglio del nastro per la mostra concorso Cna

Viterbo: Le opere sono pronte per essere ammirate. Si parte. Nelle sale del Museo della ceramica della Tuscia, a palazzo Brugiotti, stamattina il taglio del nastro di Forme e Colori nella terra di Tuscia, la mostra concorso di artigianato artistico organizzata dalla Cna di Viterbo e Civitavecchia in collaborazione con la Fondazione Carivit, giunta alla 18a edizione e realizzata con il contributo della Camera di Commercio di Roma e della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo.

All’inaugurazione hanno partecipato in tanti. E a visitare la mostra sono arrivati anche la vicepresidente del parlamento europeo Antonella Sberna, il prefetto Sergio Pomponio, il vicepresidente del consiglio regionale del Lazio Enrico Panunzi, i consiglieri regionali Daniele Sabatini e Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, il segretario della Camera di Commercio Rieti-Viterbo Francesco Monzillo, i consiglieri comunali Matteo Achilli e Alessandra Troncarelli.

A fare gli onori di casa il presidente della Fondazione Carivit Luigi Pasqualetti con il segretario Emanuel Fulvi, il segretario e il presidente della Cna di Viterbo e Civitavecchia, rispettivamente Attilio Lupidi e Alessio Gismondi, Cinzia Chiulli, presidente dell'Unione Cna Artistico e tradizionale di Viterbo e Civitavecchia, la direttrice del museo Silvia Valentini, i presidenti di Cna Lazio e Cna Roma, nell’ordine Michelangelo Melchionni e Roberto Orlandi, e il direttore di Cna Firenze Lorenzo Cei.

Ad illustrare e descrivere le opere ai presenti è stata Chiara Tosaroni, coordinatrice dell’unione Cna Artistico e tradizionale Lazio e Viterbo. Proprio Sberna invece ha lasciato un suo messaggio nel libro delle presenze dell’iniziativa: “Con stima e riconoscenza – si legge – per una opera di diffusione della nostra cultura in Europa e nel mondo”.

La mostra concorso resterà aperta fino al 25 ottobre, il tema scelto quest’anno è Viaggio nella fedeltà dell’artigianato, un invito a raccontare, con le proprie mani, come la tradizione possa essere forza creativa nel presente. Un’occasione per celebrare i gesti antichi, reinterpretarli con spirito innovativo e mostrare come il sapere artigiano continui a plasmare il nostro tempo. Gli artigiani, come i fedeli, seguono regole, riti e gesti antichi che trasformano le loro botteghe in veri e propri templi del fare.

In più ci sono i Weekend dell’artigianato artistico, organizzati da Promotuscia, pacchetti turistici dedicati che si svolgeranno dal 3 al 5, dal 10 al 12, dal 17 al 19 e dal 24 al 26 ottobre. E poi ancora le Faber Experience 2025, le esperienza laboratoriali con i nostri artigiani. Tutte le info sul sito www.mostraformeecolori.it.

Tornando alla mostra vera e propria, sono tre le sezioni in cui si articola: imprese artigiane iscritte all’Albo presso le Camere di Commercio di riferimento; collaborazioni tra imprese artigiane e designer, architetti, artisti o studenti di istituti superiori e universitari di design; studenti dei licei artistici del Lazio, in forma singola o in gruppo.

I premi

Imprese artigiane: Primo premio: 4 mila euro (messo a disposizione dalla Fondazione Carivit); secondo: 1.500 euro; terzo:500 euro

Imprese artigiane in collaborazione: Primo premio: 4 mila euro, secondo: 1.500 euro; terzo:500

Licei artistici: voucher del valore di 1.000 euro per il vincitore, targhe per il secondo e il terzo classificato.

Queste le 36 imprese artigiane partecipanti a Forme e Colori

Lucia Maria Arena - Antica Legatoria Viali; Elena Bassetti - Elena Bassetti Jewels; Danilo Bonucci; Maria Vittoria Bordo – MVB Creazioni; Marco Bracci - Esclusivi Ferri Forgiati; Fabio Brasili – Torus; Alba Bufano - Cinzia Fasano Ceramiche; Glauco Cambi - Sezione aurea di Glauco Cambi & C.Sas; Cinzia Chiulli Percorsi Artistici; Maria Rita Ciarapica – Laboratorio orafo Artmerlino; Immacola Coppola e Ottavio Coppola – Ceramiche Coppola; Daniele Cristofanilli – Protozone; Luca Cristofori - Luca Cristofori Body Designer; Valter Cucchiari - Hydra Foto e Video; Luigi Cuppone - Laboratorio Linfa; Sarah Del Giudice - Fonderia Artistica Del Giudice – Del Giudice Leonardo di Giacomo e Sarah snc; Vincenzo Dobboloni - Mastro Cencio Ceramiche d’Arte; Maurizio Feliziani - Scagliole e stucchi d’arte; Elisa Giovannini - La Candelara; Maria Grazia Gradassai - Vetrate Artistiche Bell’Ornato; Daniela Lai - Daniela Lai Bottega d’Arte; Irene Lupi - Curaes Di Irene Lupi; Elena Mameli - Kéramos crea e modella; Enrico Mattei; Gianluca Merlonghi - Scultore Orafo di Gianluca Merlonghi & C.; Armando Mortet - Bottega d’Arte Mortet; Silvia Onorati - Silvia O Arte; Maia Palmieri – Yama; Federica Peruzzi – Sartoria Teatrale; Roberta Pietrini - O.B.B di Roberta Pietrini; Stefania Pochesci - Slow Living; Marco Poleggi – Futurlegno snc; Catia Roncella – Artigianerie; Marina Rossi – La Musa Mosaici; Lidia Rita Scalzo – Il Papiro Art; Stefano Todini – Todini Sculture snc di Todini Stefano e Roberto.

Liceo Artistico Francesco Orioli con i professori Cinzia Pace, Francesca Graziano e Arcangelo Favata, con circa 12 opere

Classe 2BLA

Docente Prof.ssa Francesca Graziano

Cristian Angeli, Sofia Bakthtamian, Lina Belmonte, Leonardo Ceccacci, Alexandra Victoria Ciesiolkiewicz, Maria Rebecca Fuiorea, Giorgia Giordan, Sofia Annunziata Ingrosso, Alessia Jacaj, Sofia Nutarelli, Francesca Onori, Elisa Savà, Domenico Scalise, Maria Sole Varani, Viola Visconti, Diego Zangari.

Classe 2CLA

Docente Prof.ssa Francesca Graziano

Giorgia Bella, Maico Cirella, Chantal Carli, Riccardo Felci, Samuele Ghiacci, Nethmi Pedige Juwam, Era Muca, Flavia Neri, Letizia Ojoc, Agnese Paolucchi, Aurora Pascolini, Marilyn Ruchini, Alessia Stroia, Melany They, Matilde Terri, Chiara Vallerian.

Classe 2DLA

Docente Prof.ssa Arcangelo Favata

Nicoli Gancear

Classe 2DLA

Docente Prof.ssa Arcangelo Favata

Andrea Aquilani

Classe 2DLA

Docente Prof.ssa Arcangelo Favata

Arianna De Santis

Classe 2ELA

Docente Prof.ssa Arcangelo Favata

Kevin Amenta

Classe 3AGR

Docente Prof.ssa Francesca Graziano

Emma Caccia

Classe 3 ASC Scenografia

Docente Prof.ssa Cinzia Pace

Giorgia Piccioni e Zoe Roecker

Classe 4 ASC Scenografia

Docente Prof.ssa Cinzia Pace

Gaia LaSpina

Classe 3 ASC Scenografia

Docente Prof.ssa Cinzia Pace

Esther Ridolfi

Classe 3 ASC Scenografia

Docente Prof.ssa Cinzia Pace

Arianna Allocca

Classe 5 ASC Scenografia

Docente Prof.ssa Cinzia Pace

Laura Agostini ed Eva Fiammeri



