Formazione: IV Corso per soccorritori organizzato in due anni da Humanitas

Buccella: «lunedì 10 marzo primo incontro coi formatori che introdurranno i contenuti del corso. È meglio prescriversi, ma è comunque possibile farlo anche la sera dell'avvio delle lezioni»

Grosseto: Quello che partirà lunedì 10 marzo sarà il quarto corso di formazione per volontari soccorritori di I° e II° livello organizzato da Anpas Humanitas Grosseto in 16 mesi . Dopo quelli iniziati a novembre 2023, marzo e ottobre 2024. Sintomo evidente del fatto che l'associazione è in salute, e continua a essere punto di riferimento per chi voglia cimentarsi con il volontariato per svolgere un ruolo nell'emergenza/urgenza, nei trasporti sociali e nella Protezione civile.

Per avere informazioni e pre-iscriversi è possibile chiamare il 348-3859985 oppure scrivere a info@anpasgrosseto.it . Lunedì 10 marzo , nella sede di via Smeraldo 4 a Grosseto, si terrà il primo incontro per illustrare i contenuti del piano di formazione e iscriversi al corso. Le lezioni si svolgeranno la sera dopo cena due volte alla settimana.

«Nelle prossime settimane si concluderà la formazione dei 20 volontari che hanno iniziato il loro corso nell'ottobre passato – spiega il direttore amministrativo Alessio Buccella – Ma già da qualche tempo abbiamo ricevuto manifestazioni d'interesse a frequentare il corso successivo per ottenere l'abilitazione di primo e secondo livelli, per cui abbiamo deciso di anticipare un po' i tempi. Anche perché con l'arrivo di nuovi volontari sarà più semplice formare gli equipaggi nel periodo critico dell'estate, quando anche i volontari prendono dei periodi di ferie. Il periodo estivo, d'altra parte, si caratterizza per un incremento soprattutto degl'interventi in regime di emergenza/urgenza, dovuti alla presenza massiccia di turisti sul nostro territorio. Con il conseguente aumento di incidenti stradali e di richieste d'intervento per malori e piccoli incidenti. Ciò detto, per Anpas humanitas i corsi di formazione sono anche un'occasione per veicolare il nostro messaggio di laicità e inclusività che trova interesse da parte dei grossetani. E questo è per tutti noi grande motivo di orgoglio».

A seguire i nuovi volontari nel loro percorso di acquisizione delle competenze da soccorritore, saranno i formatori certificati da Anpas Toscana Filippo Biagioli , Sasha Chiacchiera e Alessia Marzocchi . Il corso permette di ottenere un attestato di soccorritore di livello “base” , e proseguendo quello di livello “avanzato” . Le lezioni si svolgono dopo cena per consentire anche a chi lavora di partecipare. A conclusione del periodo di formazione i volontari terranno un esame, che se superato consentono di ottenere l'attestato di soccorritore di primo o secondo livello.

Il corso consentirà di acquisire competenze di primo soccorso, di rianimazione attraverso le tecniche di defibrillazione Blsd (basic life support defibrillation ) per adulti e Pblsd di rianimazione pediatrica. Disostruzione delle vie aeree , sia essa per adulti che a livello pediatrico, e soccorso vitale al traumatizzato.

Questo consentirà ai volontari soccorritori di poter effettuare presso Humanitas Grosseto attività di servizi sociali (trasporto sanitario) e attività di servizio emergenza/urgenza sull'ambulanza, oltre che, previo un successivo corso specifico, di far parte del sistema di Protezione civile regionale.