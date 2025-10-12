Formazione e apprendimento per la resilienza e l'orientamento

In partenza corsi in biblioteca per italiani e stranieri

Cecina: Dal 16 ottobre partiranno anche a Cecina i corsi F.A.R.O, un'offerta formativa gratuita finanziata dalla Regione Toscana e dall'Unione Europea, che include corsi in presenza e online nelle biblioteche aderenti al Progetto, su competenze digitali (navigazione e sicurezza; competenze di alfabetizzazione digitale), linguistiche (corso italiano per stranieri), di cittadinanza (promozione interculturale) e benessere personale (mindfullness e life strategies).

I corsi si terranno nella biblioteca comunale di Cecina e sono rivolti ai cittadini italiani e stranieri maggiorenni residenti o domiciliati nella provincia di Livorno.

Per consultare il calendario dei corsi specifici e per iscriversi è possibile scrivere all'indirizzo email biblioteca@comune.livorno.it.