“O Spes Mea Cara” - Un pellegrinaggio musicale nella speranza del Giubileo 2025
Formazione avanzata sull’ISEE 2025: corso online di approfondimento con focus su redditi, patrimoni e nucleo familiare
Il 10 ottobre un nuovo appuntamento de La Scuola di Anci Toscana dedicato agli operatori e ai tecnici dei Comuni, con esempi pratici e analisi delle casistiche più complesse della DSU
Firenze: Prosegue il percorso formativo promosso da La Scuola di Anci Toscana con il corso “ISEE 2025 Avanzato”, in programma venerdì 10 ottobre 2025 dalle ore 9:30 alle 13:30 in modalità online.
L’incontro sarà dedicato agli approfondimenti sui temi più complessi dell’ISEE, con particolare attenzione a redditi, patrimoni e composizione del nucleo familiare nella Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU).
Durante la mattinata, il Dr. Marco Marinai, responsabile dell’Ufficio “Programmazione Finanziaria e Finanziamenti” del Comune di Livorno, guiderà i partecipanti attraverso casi pratici, esempi concreti e simulazioni in diretta, offrendo strumenti operativi per una corretta attività di controllo e gestione dell’ISEE precompilato.
Il corso si rivolge agli operatori dei Comuni, ai funzionari degli enti erogatori, ai CAAF e ai professionisti del settore socio-economico, con l’obiettivo di fornire competenze aggiornate sulle novità normative e sulle metodologie di verifica.
È obbligatoria l’iscrizione online entro tre giorni dall’avvio del corso, tramite il portale lascuola.ancitoscana.it o contattando la segreteria all’indirizzo lascuola@ancitoscana.it – tel. 055 0935293.
A tutti i partecipanti che avranno seguito almeno l’80% delle lezioni sarà rilasciato un attestato di frequenza.