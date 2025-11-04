Formazione avanzata sul Cerimoniale: torna il corso per esperti di protocollo organizzato da Anci Toscana

Il 7 novembre 2025, dalle 9:30 alle 13:30, si terrà online il corso di secondo livello “Il ruolo del Cerimoniere in un Ente locale e in una Istituzione privata”, dedicato agli approfondimenti su protocollo, cerimonie ufficiali e momenti conviviali, con la docenza del dr. Fabrizio Boni.

Firenze: Venerdì 7 novembre 2025, dalle ore 9:30 alle 13:30, si svolgerà in modalità online il Corso avanzato di Cerimoniale e Protocollo organizzato da Anci Toscana – La Scuola, rivolto a funzionari, amministratori, operatori pubblici e professionisti del settore.

Il corso, dal titolo “Il ruolo del Cerimoniere in un Ente locale e in una Istituzione privata”, costituisce un percorso di secondo livello pensato per fornire conoscenze approfondite sul Cerimoniale e sul Protocollo di Stato, con particolare attenzione alle norme applicative e alle buone pratiche legate a eventi ufficiali, visite istituzionali, cerimonie religiose e militari, e momenti conviviali.

A guidare la formazione sarà il dr. Fabrizio Boni, già Vice-Capo di Gabinetto e Responsabile dell’Ufficio del Cerimoniale della Provincia di Firenze, oggi in servizio presso la Città Metropolitana di Firenze.

Tra i principali argomenti trattati:

il protocollo di Stato e le sue applicazioni negli enti pubblici;

l’organizzazione e l’accoglienza delle autorità;

la gestione delle cerimonie ufficiali e funebri;

il lutto pubblico e le spese ammissibili;

le regole dei momenti conviviali, dall’apparecchiatura alla disposizione dei posti e al galateo istituzionale.

La partecipazione avviene esclusivamente in diretta, previa iscrizione tramite form online entro tre giorni dall’avvio del corso. La quota di partecipazione è di €98,00 per Comuni soci e Province e di €182,00 per privati e Comuni non soci. Al termine verrà rilasciato attestato di frequenza a chi avrà seguito almeno l’80% delle lezioni.

Per informazioni e iscrizioni:



