“Fòrmati in biblioteca”: al via i corsi gratuiti per adulti nei punti della Rete Grobac

Dal 23 maggio e nei mesi di giugno e luglio partono i primi 13 corsi, da seguire sulla piattaforma Trio, su vari temi: informatica, lingua inglese e italiano per stranieri, ma anche competenze digitali, e-democracy e benessere

Grosseto: Prende il via in questo mese di maggio “Fòrmati in biblioteca”, il progetto promosso dalla Rete Grobac, delle Biblioteche e degli archivi della Maremma e dell’Amiata, finanziato dalla Regione Toscana, con oltre 210 mila 500 euro, con risorse a valere sul Pr Fse+ 2021-2027, azione 2.f.10. Il progetto prevede la realizzazione di una serie di corsi che si articoleranno tra il 2025 e dicembre 2026, con l’obiettivo di realizzare interventi di educazione permanente non formale per i cittadini italiani e stranieri maggiorenni che vivono o lavorano nella provincia di Grosseto, dando quindi la possibilità ai cittadini di acquisire competenze e di formarsi gratuitamente nei luoghi della Rete.

L’offerta formativa prevede 13 corsi, tutti gratuiti e fruibili online in modalità sincrona e in presenza sulla piattaforma Trio, il sistema di web learning della Regione Toscana. L’iniziativa rientra nel progetto “Giovani e adulti in-formati”, che vede il Comune di Grosseto, centro di Rete Grobac attraverso la sua Biblioteca comunale Chelliana come capofila della Rete.

“L’obiettivo di ‘Fòrmati in biblioteca' – dice Emiliano Rabazzi, presidente della Commissione di sistema di Rete Grobac - è quello di contribuire alla promozione dell'educazione permanente degli adulti, come opportunità di crescita e di benessere e sviluppare nei cittadini il valore individuale e collettivo della conoscenza, del pluralismo, dell’informazione e della comunicazione. E crediamo che i nostri luoghi di Rete siano gli ‘ambasciatori’ ideali di questo messaggio, perché sono centri di conservazione e produzione culturale, ma anche punti di incontro e socializzazione quotidiani”.

Le biblioteche e gli archivi della Rete svolgeranno un ruolo centrale nelle azioni di informazione, facilitazione e orientamento; in ogni sede delle attività, nei giorni e negli orari consultabili sul sito www.bibliotechedimaremma.it, saranno presenti dei facilitatori che affiancheranno i partecipanti, offrendo assistenza durante tutto il percorso formativo. Figure che aiuteranno i corsisti a familiarizzare con i dispositivi e la piattaforma Trio, rispondendo a qualsiasi possibile difficoltà tecnica. Mediante la piattaforma, gli utenti potranno accedere ai corsi online sia autonomamente che con il supporto dei facilitatori.

Cinque le aree tematiche individuate per i percorsi formativi che spaziano dai corsi di informatica, di vario livello, in partenza dal 3 giugno, a quelli di lingua inglese, livello base e avanzato, in partenza dal 16 giugno e dal 1° luglio, e italiano per stranieri, di livello base, che inizierà il 30 giugno; il corso di “Alfabetizzazione universale”, che offrirà competenze multimediali prenderà avvio il 4 luglio e quello di “Cittadinanza globale e sviluppo sostenibile”, che inizierà il 12 luglio. Infine, un approfondimento sul “Benessere personale”, con i corsi in partenza il 23 maggio alla Biblioteca Chelliana e il 3 giugno negli altri punti aderenti.

Hanno aderito, infatti, al progetto e saranno quindi punti di riferimento per i cittadini iscritti le biblioteche comunali di Arcidosso, Capalbio, Grosseto, Manciano, Orbetello, Civitella Paganico, Monte Argentario, Roccastrada e Scansano e l’Isgrec, Istituto storico della resistenza e dell’età contemporanea di Grosseto.

Per informazioni e iscrizioni è possibile recarsi in uno dei punti di Rete indicati o scrivere a fib.biblioteche@gmail.com