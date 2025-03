ForesTEEN Academy 2025: cercasi giovani ed adulti del loro ecosistema culturale

Isola del Giglio: Il progetto internazionale ForesTEEN che vede Segni d’infanzia capofila con altri 10 enti europei continua anche nel 2025 con tanti appuntamenti dedicati ai giovani tra i 15 ed i 25 anni: Online Meeting mensili per conoscere ragazzi da tutta Europa, Visione di spettacoli condivisa con direttori artistici, incontri con i professionisti del mondo della cultura e viaggi all’Estero e in Italia accessibili grazie alla copertura dei costi di accoglienza e viaggio coperti dal contributo europeo.

Uno dei viaggi a calendario è la ForesTEEN Academy all’Isola del Giglio, dal 23 al 27 aprile 2025 - durante il Ponte della Liberazione.

Attualmente sono aperte le candidature per partecipare a questa esperienza di viaggio al Giglio, luogo del cuore per l’Associazione Mantovana che già dal 2021 realizza queste opportunità d’incontro tra ospiti e adolescenti da tutta Europa e gli abitanti e i paesaggi dell’isola toscana.

L’invito è a candidarsi entro il 28 febbraio per partecipare alla prossima edizione nell’aprile 2025 della ForesTEEN Academy sull’isola del Giglio: nel programma di attività, in cui i partecipanti fanno da protagonisti, oltre che da spettatori, la Teen Academy propone il format delle TEEN Trekking discussions (dialoghi fatti nel tempo di una camminata in compagnia di artisti e operatori culturali), l’ormai rituale TEEN Kitchen Table (set per eccellenza del dibattito e del confronto attorno ad un ‘tavolo’), incontri con gli stakeholders e gli artisti dell’isola e la partecipazione curatoriale a performance site specific, ovvero assistere alla nascita di uno spettacolo e contribuire con le proprie idee al processo creativo.

A chi è rivolto e come candidarsi alla ForesTEEN Academy al Giglio.

La candidatura è aperta a livello Nazionale ed Internazionale, e identifica un numero massimo di 25 partecipanti tra cui:

● adolescenti tra i 15 ed i 25 anni

● insegnanti di ogni ordine e grado, anche in pensione!

● genitori, purché i propri figli adolescenti non siano già partecipanti

● artisti che verranno selezionati da 8 direttori artistici del progetto

● professionisti del settore culturale di qualsiasi ambito

Il viaggio è totalmente spesato dal progetto ForesTEEN, sia per gli adolescenti che per gli adulti selezionati.

È possibile inviare la propria candidatura compilando il modulo cliccando qui entro il 28 febbraio, data di chiusura del bando.

Per maggiori informazioni scrivere una mail a segreteria@segnidinfanzia.org.

Il progetto ForesTEEN è realizzato grazie alla co-funding di Europa Creativa - in partenariato con 10 enti europei (Teatrecentrum (DK), ASSITEJ e.V. / Kinder- und Jugendtheaterzentrum (DE), Menų spaustuvė (LT), Theater De Krakeling (NED), ASSITEJ Srbija (SRB), Théâtre Massalia (FRA), La Sala Teatre (SPA), Compagnie 22 – Théâtre-danse (FRA), il CNR Italia ed ASSITEJ International).

Per maggiori informazioni, consultare la sezione news del sito segnidinfanzia.org ed il Palinsesto ForesTEEN sulla piattaforma segninonda.org.