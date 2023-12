Football americano: prima vittoria per i Condor contro i Titans Romagna

I grossetani battono in trasferta per 36-21 i Titans Romagna, scavalcandoli in classifica e piazzandosi al secondo posto del girone Nord Domenica 14 gennaio ore 15, prossimo impegno casalingo per i ragazzi di coach Del Dottore.

Grosseto: Prima vittoria stagionale per i Condor Grosseto, che travolgono in trasferta per 36 a 21 i Titans Romagna scavalcandoli al secondo posto nel girone Nord del campionato nazionale di football a sette. Sul campo di Forlì, dove è andata in scena la quarta giornata della lega a sette, seconda partita però per i grossetani, i biancorossi hanno dato vita a una bellissima gara, molto combattuta, e dominata dalle difese almeno fino all’half time. Subito in vantaggio i Condor con un doppio touchdown, che subiscono però a inizio terzo quarto la rimonta dei padroni di casa che passano in vantaggio per 14-12. I ragazzi di coach Del Dottore non mollano e tornano di nuovo in vantaggio, portandosi addirittura sul 26 a 14 grazie a una grande corsa di Setti che si conclude in touchdown.

“Siamo stati bravi a reagire - spiega Claudio Pastorelli, responsabile sezione football e flag Condor Grosseto – soprattutto dopo essere passati in svantaggio. Abbiamo ribaltato la situazione e vinto contro un’ottima squadra bene attrezzata per questo campionato. Ancora una volta i ragazzi hanno saputo dimostrare a tutti di essere una squadra vera, grintosa e molto unita”.

Adesso la classifica torna a sorridere, con i Condor Grosseto secondi e dietro solo ai Red jackets Sarzana, primi con due vittorie su due gare. Dietro ai grossetani ci sono i Titans Romagna, i Sirbons Cagliari e i West coast raiders Toscana. Il prossimo impegno si giocherà domenica 14 gennaio alle ore 15, sul terreno amico di Campagnatico, contro i pisani West coast raiders Toscana.

Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it, mentre per la classifica e per i prossimi turni è possibile visitare il sito della federazione www.fidaf.org.