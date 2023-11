Football americano: il campionato dei Condor Grosseto comincia contro Sarzana

Sabato 2 dicembre, ore 16, al campo polivalente di Arcille primo impegno per i Condor Grosseto che ospiteranno i Red Jackets Sarzana. Tra le avversarie, nel girone nord, anche Titans Romagna, West Coast Raiders Toscana di Pisa e Sirbons Cagliari

Grosseto: Primo impegno in campionato per i Condor Grosseto, che sabato 2 dicembre, alle ore 16, ospiteranno i Red Jackets Sarzana sul campo polivalente di Arcille. Un campionato difficile, quello di football sette contro sette, che vedrà i grossetani alle prese con il primo vero impegno dopo appena due mesi e mezzo di allenamenti.

“Non vediamo l’ora di scendere in campo e cominciare il campionato – spiega Claudio Pastorelli, responsabile sezione football e flag Condor Grosseto –, anche se il gruppo che abbiamo formato si allena insieme da pochissimo tempo. Sono tutti ragazzi entusiasti e molto motivati e l’esordio in campionato ci servirà proprio per poterci collaudare fuori dagli allenamenti, provare gli schemi, confrontandoci con realtà vere e proprie. Tornare in campo è per noi già una prima, grande, vittoria ed è, senza dubbio, il primo vero passo per la ricostruzione del movimento grossetano di football”.





I biancorossi, guidati in campo dall’head coach Luca Del Dottore, che potrà contare su una bandiera storica dei Condor come Elvis Tarroni come assistente per l’attacco, e Devid Nicosia assistente per la difesa, dovranno poi vedersela domenica 10 dicembre, alle ore 14, contro i Titans Romagna, mentre il 14 gennaio giocheranno di nuovo in casa contro i West Coast Raiders Toscana di Pisa. Sabato 20 gennaio, infine, lunga trasferta in Sardegna per affrontare i Sirbons Cagliari: partita che chiuderà il campionato regolamentare del girone nord.

In contemporanea al campionato saranno aperti due percorsi di reclutamento: uno per i giovani dai 12 ai 16 anni, che formeranno poi l’ossatura del settore giovanile, e l’altro per i ragazzi oltre i 17 anni e per gli adulti che andranno a formare la prima squadra.

Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it o chiamare il numero 379.1493795 (Claudio).