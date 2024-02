Football americano: i Condor escono a testa alta dalla semifinale nazionale

La squadra grossetana allenata da coach Del Dottore cede il passo ai Red jackets Sarzana per 48-28, dopo una gara tiratissima. La finale del Seven bowl sarà tra Bari e Sarzana



Grosseto: Si chiude tra gli applausi la stagione dei Condor Grosseto, che cedono il passo in semifinale ai Red jackets Sarzana per 48 a 28 dopo una partita tirata e combattuta fino alla fine. Un obiettivo più che raggiunto per i ragazzi di coach Del Dottore, che a pochi mesi dall’aver ricreato il movimento di football americano nel capoluogo maremmano si qualificano e arrivano fino alla semifinale nazionale di football a sette.

“Chiudiamo questo campionato a testa alta e con grande orgoglio – spiega Luca Del Dottore, coach dei biancorossi – dopo una partita molto intensa in cui abbiamo dato tutto. Voglio ringraziare i miei ragazzi per la serietà e la passione che hanno messo in questa prima avventura e la società per averci supportato, passo dopo passo, in tutto il percorso. Sono sicuro che la strada intrapresa è quella giusta e che al prossimo campionato ci faremo trovare ancora più agguerriti e pronti”.

In campo i Condor, che hanno giocato in trasferta, hanno subìto l’ottima partenza degli avversari rialzando la testa nella terza frazione di gioco e sfiorando il sorpasso. I Red jackets hanno però sfruttato anche alcuni episodi favorevoli e qualche errore di troppo dei grossetani, nell’ultimo quarto hanno lasciato anche spazio ai ragazzi che avevano giocato meno, cedendo il passo e lasciando a Sarzana la finale contro i Navy seasl Bari, che si giocherà domenica prossima al Guelfi sport center di Firenze, alle ore 16, e che vedrà in palio il primo Seven bowl della storia.

Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano a Grosseto e provincia è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it, mentre per la classifica finale e per gli ultimi risultati si può visitare il sito della federazione www.fidaf.org.