Football americano: i Condor battono Pisa e si avvicinano alle semifinali nazionali

Vittoria importantissima per 54-14 contro i West coast raiders Toscana, che avvicina i biancorossi alla semifinale nazionale. Sabato 20 gennaio, ore 15, ultima di campionato per i Condor, in trasferta a Cagliari

Grosseto: Un successo importantissimo quello dei ragazzi di coach Del Dottore, che in casa battono per 54 a 14 la formazione pisana dei West coast raiders Toscana, arrivando così a un passo dalla semifinale nazionale del campionato di football a sette. Una gara giocata con grinta e coraggio, che ha messo in evidenza la compattezza della difesa e la potenza dell’attacco maremmano. Sabato prossimo, in trasferta contro i Sirbons Cagliari, in caso di vittoria i biancorossi voleranno in semifinale per cercare di vincere il campionato.

“Una vittoria che ci fa sorridere – spiega Claudio Pastorelli, responsabile sezione football Condor Grosseto – e che ci ripaga dei tanti sforzi che quotidianamente facciamo per tenere alto il nome di Grosseto nel football americano. I nostri ragazzi hanno dimostrato ancora una volta la voglia e la passione che mettono in campo e adesso siamo veramente a un passo dal conquistare un grande traguardo”.

Al pronti via sono subito i grossetani a portarsi in vantaggio. Gli ospiti, che presentano una squadra abbastanza giovane, pareggiano nel giro di poco, lasciando però poi troppo spazio ai grossetani che dilagano senza problemi. Da sottolineare la prestazione di Carlo Garbarino, per l’attacco, con due touchdown su corsa e cinque realizzazioni da due punti, e quella di Mirko Bargagli per la difesa, che ha segnato anche uno splendido touchdown su intercetto. A punti anche Tesi, con due touchdown segnati, uno su corsa e uno su lancio, Tommaso Castelli a segno su corsa, Lorenzo Ricci, a segno con un intercetto e Mirko Rocchi, con una trasformazione da due punti. Chiude la gara il grande recupero di Niccolò Poerio, su fumble, che decreta definitivamente la vittoria dei Condor.

Sabato prossimo alle ore 15 partita difficile e decisiva, in trasferta a Cagliari, che potrebbe regalare ai biancorossi, in caso di vittoria, la qualificazione alle semifinali nazionali. Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it, mentre per la classifica e per i prossimi turni è possibile visitare il sito della federazione www.fidaf.org.