Football americano: i Condor battono Cagliari e conquistano le semifinali nazionali

I grossetani allenati da coach Del Dottore battono in trasferta Cagliari 50-7 e volano alle semifinali nazionali di football a sette



Grosseto: Il primo grande successo nella rinascita dei Condor Grosseto è arrivato: i ragazzi di coach Del Dottore hanno battuto in trasferta i Sirbons Cagliari per 50-7 e si sono aggiudicati un posto nelle semifinali nazionali del campionato di football americano a sette. Un obiettivo molto importante, visto che solo pochi mesi fa la squadra stava muovendo i primi passi, che mostra ancora una volta il grande spirito di gruppo e la voglia di non mollare mai dei grossetani.

“Entrare nella fase finale del campionato – spiega Luca Del Dottore, coach dei biancorossi– era un obiettivo a cui pensavamo e che volevamo centrare. Adesso che è arrivato, chiaramente, non ci vogliamo fermare e ce la metteremo tutta per conquistare la finale. Ci aspettano due settimane importanti di allenamento, per preparare al meglio la semifinale contro i Red jackets Sarzana, squadra molto forte che non farà sicuramente sconti. Noi, in ogni caso, daremo il massimo fino alla fine”.

Sul terreno di gioco di Cagliari la gara è stata decisamente a senso unico, con la squadra maremmana brava a non sbagliare un colpo e a chiudere il primo tempo con un netto 36-0. Secondo tempo che si apre con la regola “mercy rule”, che si applica quando c’è un divario di 35 punti fra le due squadre, con il tempo che non viene più fermato. I biancorossi segnano comunque altri 14 punti, subendone sette, e staccando un biglietto per la trasferta di Sarzana, in programma domenica 4 febbraio.

I punti sono stati segnati da Stefano Setti, una corsa e un lancio, da Emilio Tesi su corsa, da Giuseppe Gerardi, sempre su corsa, da Carlo Garbarino, un passaggio e una corsa, da Riccardo Setti su passaggio e da Rocchi con due trasformazioni da due punti. Benissimo anche i quarterback: due lanci da touchdown per Tommaso Castelli e un lancio per Alessandro Pula. Un elogio particolare ai ragazzi della linea d’attacco, ovvero Di Maggio, Alessandro e Carlos Berrettini, e Rocchi, che hanno spinto l’intera squadra verso un successo senza storia. Infine da segnalare l’ottimo intercetto difensivo di Mirko Bargagli.

L’appuntamento, dunque, è per domenica 4 febbraio a Sarzana contro i Red jackets per la semifinale nazionale. Per informazioni sugli orari e sul reclutamento di football americano è possibile consultare il sito www.condorgrosseto.it, mentre per la classifica e per i prossimi turni è possibile visitare il sito della federazione www.fidaf.org.

Foto - Daniele Sangiorgio