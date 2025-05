"Foodporn": Quando la Cucina Accende la Fantasia sui Social

Un viaggio ironico e sensuale tra le attrazioni inaspettate del web, dove un video di cucina si trasforma in una performance audace e scatena una divertente reazione a catena.

Questa poesia, intitolata "Foodporn", ci catapulta nel vibrante e spesso esilarante mondo dei social media, dove la realtà si fonde con la fantasia in modi inaspettati. L'autrice gioca con un fenomeno contemporaneo, il "foodporn" appunto, reinterpretandolo in chiave ironica e sensuale. Attraverso versi vivaci e un linguaggio diretto, la poesia esplora la seduzione visiva che va oltre il semplice cibo, per addentrarsi in un'attrazione più fisica e inaspettata. È un'istantanea divertente su come le immagini online possano scatenare pensieri e reazioni sorprendenti, culminando in un finale che svela un tocco di comicità e quotidianità.

Foodporn

Stavo skippando su un social i video di fretta

Quando a un certo punto compare lui senza maglietta,

Una bellezza mediterranea

Ma non mi sembra di origine italiana,

Pelle olivastra e capelli neri

Pettorale e addome si esibiscono fieri.

Si avvicina al piano cottura

Con uno sguardo che fa quasi paura,

Tu pensi che stia per fare una ricetta

E invece è ciò che una meno si aspetta.

Una performance al limite del porno

Solo per mettere due patate nel forno,

Poi prende l’impasto della schiaccia

E prepotentemente la sculaccia,

Ora sputa uno schizzo d’acqua nel lavandino

Che se lo vede mia mamma gli pianta un nocchino!

Dopo unge con le mani un petto di pollo grasso

E tu nel mentre sfiori il collasso,

Lo massaggia lentamente ma con impegno

Un’immagine che lascia il segno

Nel frattempo si è bagnata ogni cosa che sia vicina

E non parlo ovviamente solo della cucina.

Ora agita velocemente le dita dentro l’uovo,

Il movimento non c è che dire mi sembra buono,

Mentre sfuma con abbondante vino

Mi sembra che stia muovendo il bacino

Addome scolpito in primo piano

Mentre le fantasie volano lontano

A un certo punto realizzo che c è il mio ragazzo

Che mi sta fissando col ciabattino pazzo

“Cosa stai guardando?” Mi chiede imbarazzato,

Amore sto studiando una ricetta che non hai mai assaggiato!

“Sei sempre la solita” si comincia a lamentare

“Io volevo fare sesso e tu pensi solo a mangiare”!

Lady B