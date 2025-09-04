Fonteblanda piange Cristina Ricci

Fonteblanda: Il paese è avvolto dal dolore per la scomparsa di Cristina Ricci, geometra di 57 anni, che con la sua dolcezza, la sua forza e la sua capacità di amare ha lasciato un’impronta indelebile nella vita di chi l’ha conosciuta. Cristina ha affrontato per anni una dura battaglia contro la malattia. Lo ha fatto con coraggio e dignità, senza mai smarrire la speranza e senza mai smettere di trasmettere forza a chi le stava accanto. Anche nei momenti più difficili, ha saputo guardare avanti con il cuore, regalando sorrisi e incoraggiamenti che rimarranno per sempre vivi nella memoria di chi l’ha amata. Lascia la figlia Emma, il suo bene più grande, la mamma Imola, i fratelli Stefano ed Andrea, e un’intera comunità che oggi si stringe attorno alla sua famiglia per condividere il dolore di una perdita così profonda. Il vuoto che Cristina lascia è immenso. La sua memoria continuerà a vivere negli sguardi, nei gesti e nei ricordi di chi ha avuto la fortuna di incrociare il suo cammino. Cristina non sarà dimenticata: Fonteblanda custodirà per sempre il ricordo di una donna forte, luminosa e amata, capace di insegnare, con il suo esempio, che la vita va vissuta con dignità e sempre con il sorriso.

I funerali si svolgeranno venerdì 5 settembre alle ore 11 presso la chiesa di Fonteblanda.