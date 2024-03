Fondo eccellenze gastronomiche: Mauro Ciani “Click day da dimenticare”

Grosseto: C’era grande attesa per l’avvio delle domande per accedere al fondo delle eccellenze gastronomiche, la misura che assegnerà 76 milioni di aiuti a sostegno del settore gastronomico e agroalimentare.



L’attesa, che durava ormai da due anni, non è stata però esaudita.

“Clickday da dimenticare - commenta Mauro Ciani segretario generale di Confartigianato Imprese Grosseto – come avevamo temuto, nel giorno di avvio, il sistema è andato subito in tilt e in tanti non hanno potuto inserire le domande. Da tempo - continua Ciani – denunciamo il click day come strumento inadeguato per la richiesta dei contributi pubblici e ciò che è avvenuto oggi ne è la dimostrazione. Ci auspichiamo che Ministero dell’Agricoltura trovi una soluzione rapida e rispettosa del lavoro delle imprese che attendevano da tempo questa opportunità. ”