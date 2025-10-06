Fondi Pnrr e Pinqua, Rossi (FdI): “Con ministro Foti due esempi concreti che valorizzano Grosseto”

Grosseto: «La visita del ministro Tommaso Foti a Grosseto rappresenta un segnale concreto dell’attenzione e della vicinanza del governo Meloni alla nostra città e ai suoi cittadini. Oggi abbiamo potuto mostrare due interventi simbolo della buona amministrazione e dell’efficace utilizzo dei fondi Pnrr e Pinqua, che stanno trasformando Grosseto in una città più moderna, sostenibile e accogliente». È quanto dichiara il deputato grossetano di Fratelli d’Italia e assessore all’urbanistica del comune di Grosseto, Fabrizio Rossi, che oggi pomeriggio ha accolto, insieme alla senatrice Simona Petrucci e al vice sindaco Bruno Ceccherini il ministro per gli Affari europei, il Pnrr e le Politiche di coesione Tommaso Foti.

La giornata grossetana del ministro si è aperta con una visita istituzionale in prefettura, dove è stato accolto dal prefetto Paola Berardino. Successivamente, la delegazione si è recata alla scuola primaria di Viale Giotto, dove il ministro Foti ha inaugurato la nuova mensa scolastica realizzata con un investimento complessivo di 722 mila euro, di cui 440 mila euro finanziati dal Pnrr, 26 mila euro dal Fondo Opere Indifferibili e 256 mila euro dal Comune di Grosseto.





«L’intervento – spiega Rossi – ha consentito di costruire un nuovo edificio moderno e funzionale, in aderenza alla scuola “Gianni Rodari”, dotato di sala mensa e sporzionamento, realizzato secondo i più elevati criteri di accessibilità ed efficienza energetica, e in grado di accogliere fino a 140 bambini per turno. Un’opera che migliora concretamente la qualità del servizio scolastico e risponde alle esigenze delle famiglie grossetane».

La visita è poi proseguita presso il cantiere del Cassero Senese, dove il ministro Foti, ha potuto verificare lo stato di avanzamento dei lavori del restauro e rifunzionalizzazione del Bastione Fortezza, un intervento dal valore complessivo di 3,12 milioni di euro, di cui 2,6 milioni finanziati con fondi Pnrr e 520 mila euro con Fondo Opere Indifferibili.

«Il progetto del Cassero – sottolinea Rossi – rappresenta una grande operazione di rigenerazione urbana e di valorizzazione culturale. Restituiamo alla città un complesso monumentale straordinario, che tornerà a essere spazio vivo e fruibile, con aree espositive, istituzionali e ricreative, riaprendo al pubblico luoghi finora chiusi. Un intervento che unisce storia, cultura e visione futura».

«Il lavoro del ministro Foti dimostra come il Pnrr, quando gestito con serietà e visione, possa essere una leva reale per la crescita dei territori. Grosseto è un esempio virtuoso di come la collaborazione tra governo e amministrazioni locali possa produrre risultati tangibili per la comunità», conclude Fabrizio Rossi.



