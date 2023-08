Fondi Cipess: Rossi (Fdi), governo mantiene impegni. Sinistra sbaglia i conti

Firenze: "Il Governo, in seguito alle determinazioni assunte dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (CIPESS), ha deliberato, per la Toscana, la destinazione di fondi per quasi 532 milioni di euro (531.665.294,13) e più di 208 milioni (208.122.094,00) destinabili al cofinanziamento dei programmi europei Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e Fondo Sociale Europeo Plus (FSE+).

Si tratta delle risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione (FSC) del ciclo di programmazione 2021-2027. Mentre la sinistra si arrovella in pseudo conti che non tornano sul Pnrr, questo Governo risponde con azioni concrete, continuando ad aggiungere tappe determinanti al percorso di coordinamento degli investimenti dei territori, finanziati con le risorse della politica di coesione". Lo scrive in una nota il coordinatore regionale e deputato di Fratelli d'Italia Fabrizio Rossi.