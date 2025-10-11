Fondazione VITA: ancora aperte le iscrizioni su Grosseto per Greenlab25, il corso ITS gratuito che forma tecnici esperti nella chimica verde

Iscrizioni prorogate fino al 21 ottobre per il percorso ITS di Grosseto

Grosseto: Prorogata al 21 ottobre la scadenza per iscriversi a Greenlab25, il corso biennale gratuito, con sede a Grosseto, finanziato da Regione Toscana con il progetto GiovaniSì e promosso dalla Fondazione VITA – Istituto Tecnologico Superiore per le Nuove Tecnologie della Vita in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano. Le iscrizioni, aperte fino al 21 ottobre, sono rivolte a giovani diplomati tra i 18 e i 35 anni che vogliono intraprendere un percorso professionale nel campo della sostenibilità e delle biotecnologie industriali e ambientali.

“Abbiamo scelto di prorogare i termini per venire incontro alle richieste arrivate in queste settimane e permettere a più candidati di cogliere questa opportunità – sottolinea Stefano Chiellini, Direttore di Fondazione VITA – Tutti i nostri corsi sono progettati insieme alle aziende del territorio, che ci aiutano a individuare con precisione le competenze più richieste. In questo modo offriamo ai giovani strumenti concreti per un rapido ingresso nel mondo del lavoro e sosteniamo lo sviluppo di un comparto strategico per la Toscana.”

Greenlab25. La Fondazione VITA, in collaborazione con il Polo Universitario Grossetano, propone per il territorio di Grosseto il corso Greenlab25, che forma tecnici superiori per le produzioni circolari della chimica verde e dei materiali innovativi, figure sempre più richieste in un comparto in continua crescita, capace di unire ricerca scientifica e attenzione all’ambiente. Il percorso biennale prevede 1.800 ore di formazione: 1000 ore di lezioni e laboratori ad alta tecnologia e 800 ore di stage in azienda, anche all’estero con il programma Erasmus+. A favore degli studenti sono previste, inoltre, borse di studio a sostegno della frequenza.

Il valore della formazione di Fondazione VITA. Il settore delle scienze della vita rappresenta uno dei comparti strategici per la Toscana, con una filiera che va dalla ricerca di base alla produzione industriale, fino all’innovazione tecnologica e ai servizi sanitari. Per questo motivo la Fondazione VITA, insieme alle aziende partner e alle istituzioni, ha costruito percorsi formativi capaci di rispondere alle esigenze di un settore in costante evoluzione, che richiede figure qualificate e pronte ad affrontare le sfide di domani.

Per ulteriori info visita il sito web: www.itsvita.it, contatta la Fondazione Vita all’indirizzo e-mail info@itsvita.it e al numero di telefono 0577.231298