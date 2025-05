Fondazione polo universitario grossetano: tante le iniziative proposte

Lunedì 19 Maggio alle ore 17:00, presso la Fondazione Polo Universitario Grossetano, Professor Massimo Arcangeli, svolgerà una conferenza dal titolo "Dante, la Generazione Alpha e il politicamente (s)corretto"

Grosseto: La Generazione Alfa è il termine utilizzato per descrivere i nati tra il 2010 e il 2025, successivi alla Generazione Z, cresciuti in una società globalizzata dominata dalla tecnologia, dai social media, dall'intelligenza artificiale, abituati a ricevere informazioni personalizzate e a imparare in modo precoce e adattivo.

Può rivelarsi un accostamento interessante quello fra la Generazione Alfa e Dante Alighieri, che l'immaginazione ha portato ad esplorare mondi ultraterreni e a creare opere straordinarie; i cosiddetti nativi digitali già sperimentano mondi virtuali e realtà aumentate, utilizzando le tecnologie per creare nuove forme di narrazione e comunicazione.

Il politicamente corretto risulta un modo di promuovere la coesione sociale e il rispetto reciproco, ma può anche suscitare critiche per essere eccessivamente restrittivo o per limitare la libertà di espressione.

La Generazione Alfa, ancora in fase di formazione, non adotta o manifesta un rapporto stabile con il politicamente corretto, ma sicuramente i social media, influenzano il suo modo di rapportarsi e interagire con le persone e con gli eventi; inoltre, come ogni generazione, potrebbe avere opinioni diverse sul politicamente corretto, quindi discutere e criticare le norme e le convenzioni in uso. Sintetizzando, il rapporto fra la Generazione Alfa, Dante e il politicamente (s)corretto è un esempio di quanto le diverse epoche e culture influenzino il modo di pensare e di esprimersi, e le tecnologie digitali possano modificare il modo in cui comunichiamo e interagiamo.

Massimo Arcangeli è professore ordinario di Linguistica italiana presso l'Università di Cagliari, autore di libri, saggi, articoli scientifici e divulgativi, critico letterario. Svolge lezioni e conferenze anche fuori del nostro Paese, dirige numerosi festival culturali, collabora con la radio e la televisione pubblica, con l'Istituto della Enciclopedia Italiana (Treccani), con la Società Dante Alighieri in Italia e all'estero e con alcuni dei più importanti quotidiani nazionali.

L'iniziativa e organizzata in collaborazione con la Fondazione Polo Universitario Grossetano.

Venerdì 23 Maggio alle ore 17:00, nella Sala Pegaso presso il Palazzo della Provincia avrà luogo la conferenza emozionale del Professor Giacomo Moscato sul seguente tema: "William Shakespeare, la verità è altrove".

La questione relativa all'identità di William Shakespeare è diventata un dibattito acceso tra gli studiosi e gli appassionati di letteratura. La teoria tradizionale sostiene che William Shakespeare, nato a Stratford-upon-Avon nel 1564, sia stato un attore e drammaturgo inglese, compositore delle opere a lui attribuite, come "Romeo e Giulietta", "Amleto", "Macbeth"; si sono tuttavia fatte strada alcune ipotesi alternative, secondo le quali Shakespeare non può essere considerato lo scrittore di quei testi, e che la sua identità sia stata inventata o falsificata. Alcune fra le tesi alternative più seguite sottolineano la mancanza di documenti che attestino una connessione tra Shakespeare e le sue opere e sostengono che le prove storiche e letterarie disponibili non siano sufficienti per confermare la sua autoría.