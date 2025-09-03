Fondazione Meyer Firenze. Falchi (Avs): "Molto bene le parole di Giani, Carrai ne prenda atto. Difficile immaginare possa proseguire il mandato"

Firenze: «Condivido e apprezzo le posizioni espresse dal presidente Giani sul futuro della presidenza della Fondazione Meyer di Firenze. La volontà di non voler procedere al rinnovo dell’incarico a Marco Carrai una volta arrivato a scadenza è un passo importante nella direzione invocata da Avs insieme ad associazioni e movimenti. Tuttavia, se sono queste le valutazioni della Regione Toscana è opportuno che nell’interesse della Fondazione Carrai ne prenda atto». Lo afferma Lorenzo Falchi, candidato al consiglio regionale della Toscana per Alleanza Verdi Sinistra a Firenze commentando le parole del presidente della Regione Toscana sul presidente della Fondazione dell’ospedale pediatrico, oltre ad essere console di Israele.

«La nomina del presidente della Fondazione è prerogativa esclusiva del Direttore Generale del Meyer che a sua volta è nominato e revocato dalla Regione Toscana. Al di là della forma - conclude l’esponente della segreteria nazionale di SI - il dato sostanziale mi pare chiarissimo: oggettivamente risulterebbe davvero difficile immaginare che Carrai possa proseguire il mandato in questo contesto».