Attualità Fondazione Grosseto Cultura: venerdì 8 marzo ingresso gratuito per le donne 7 marzo 2024

I musei di Fgc aderiscono all’iniziativa del ministero della Cultura per la Festa della donna

Grosseto: Fondazione Grosseto Cultura aderisce all’iniziativa promossa dal ministero della Cultura: venerdì 8 marzo le donne entreranno gratuitamente al Polo culturale Le Clarisse e al Museo di storia naturale della Maremma. «Venerdì 8 marzo 2024 – si legge sul sito ministeriale – su proposta del ministro della Cultura, Gennaro Sangiuliano, l’ingresso per le donne in musei, parchi archeologici, complessi monumentali, castelli, ville e giardini storici e altri luoghi della cultura statali sarà gratuito». Fondazione Grosseto Cultura ha aderito all’appello del ministero: il Polo culturale Le Clarisse è aperto dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20, mentre il Museo di storia naturale dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.



