Fondazione Grosseto Cultura incontra le scuole

Giovedì 26 ottobre alle 17.30 al Polo Clarisse la presentazione delle attività didattiche dei tre istituti di Fgc ai docenti dei comprensivi grossetani



Grosseto: I tre istituti di Fondazione Grosseto Cultura presentano le attività didattiche ai docenti dei comprensivi grossetani. L’incontro, organizzato con la collaborazione dell’assessorato alla Pubblica Istruzione, è in programma giovedì 26 ottobre alle ore 17.30 nella sala conferenze de Le Clarisse.

L’offerta delle attività per i bambini e ai ragazzi del Polo culturale Le Clarisse, del Museo di storia naturale della Maremma e dell’Istituto musicale comunale “Palmiero Giannetti” è ampia: i laboratori sono studiati per catturare l’attenzione dei più piccoli e avvicinarli così al mondo dell’arte, della scienza e della musica.

«I nostri istituti – spiega il presidente di Fondazione Grosseto Cultura, Giovanni Tombari – si impegnano ogni anno per elaborare un’offerta didattica di alto livello così da avvicinare i bambini e le loro famiglie alle strutture culturali di Grosseto. La nostra missione non è solo quella di proporre mostre, incontri, iniziative rivolte agli adulti: abbiamo anche il compito di formare e di educare le nuove generazioni, sono loro infatti che avranno in dote il grande patrimonio culturale della nostra città. Perciò è fondamentale che sin da piccoli inizino a scoprire ciò che Grosseto offre, che sia musica, scienza, arte, ogni ambito culturale è un arricchimento che deve necessariamente far parte della loro crescita. Invitiamo i docenti delle scuole grossetane a questo incontro perché loro rappresentano, insieme alle famiglie, un veicolo fondamentale per trasmettere l’amore per la cultura alle nuove generazioni».