Fondazione CR Firenze, eletti cinque nuovi membri nel CdA. C'è anche Vellutini

Il Comitato di Indirizzo ha nominato questa mattina i consiglieri: Vittoria Barsotti, Giovanni Busi, Marco Carini, Micaela Le Divelec Lemmi e Carlo Vellutini e confermato Bernabò Bocca, Gianpaolo Donzelli, Francesco Rossi Ferrini e Maria Oliva Scaramuzzi. Lasciano la carica in scadenza: Luigi Salvadori, Jacopo Speranza, Alfonso de Pietro, Giovanni Fossi e Andrea Simoncini.



Firenze: Sono stati nominati questa mattina dal Consiglio di Indirizzo, alla prima votazione, cinque nuovi consiglieri che andranno a sostituire altrettanti membri in scadenza nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione CR Firenze. Inizieranno un nuovo mandato: Vittoria Barsotti, docente di diritto privato comparato dell'Università di Firenze, Giovanni Busi, presidente del Consorzio Vino Chianti, Marco Carini, medico urologo, Micaela Le Divelec Lemmi, manager e Carlo Vellutini, giornalista e scrittore. Si aggiungono, per un totale di 12 membri, ai consiglieri ancora in corso: Albiera Antinori, Zaira Conti e Sandro Rogari ed a quelli oggi confermati nella carica per un ulteriore quadriennio: Bernabò Bocca, Gianpaolo Donzelli, Francesco Rossi Ferrini e Maria Oliva Scaramuzzi. Sono arrivate a scadenza, invece, le cariche di: Luigi Salvadori, Jacopo Speranza, Alfonso de Pietro, Giovanni Fossi e Andrea Simoncini.



’Saluto con grande affetto il Vice Presidente Jacopo Speranza e i Consiglieri Alfonso De Pietro, Giovanni Fossi e Andrea Simoncini che assieme a me – dichiara il Presidente della Fondazione CR Firenze Luigi Salvadori – hanno condiviso questa bellissima esperienza e rivolgo i migliori auguri di buon lavoro ai nuovi eletti.

Sono stati quattro anni intensi e bellissimi che hanno visto la nostra Istituzione affrontare un momento particolarmente difficile della storia cittadina, a cominciare dall’esplosione della pandemia. In quei due anni così difficili e per tutta la durata del mandato, abbiamo dimostrato di essere ancor più al servizio del territorio e confermato di essere capaci di rispondere con assoluta rapidità e concretezza alle pressanti e variegate urgenze che ci sono giunte dalle tante espressioni della società civile. Ricorderemo certamente questi momenti anche per i tanti rapporti umani che abbiamo allacciato e che hanno reso la nostra Istituzione ancora più inserita nella comunità che ci onoriamo di servire. Sono certo che anche i nuovi consiglieri e tutto il Cda sapranno fare tesoro del modello che abbiamo saputo costruire assieme in questi anni. L’esperienza maturata nel nostro mandato mi ha infatti convinto ulteriormente che solo il lavoro di squadra è la modalità più giusta per affrontare adeguatamente le crescenti e complesse problematiche che anche la nostra città si troverà ad affrontare nell’immediato futuro’’.

Entro fine mese il Presidente uscente, sentiti i consiglieri, convocherà la prima riunione del nuovo Consiglio di Amministrazione che procederà all’insediamento dei nuovi componenti e alla nomina del nuovo Presidente e Vice Presidente dell’ente.