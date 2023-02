Fondazione CR Firenze: Aiuto per l'ex Cinema Marraccini e la Casa Circondariale

Grosseto: Durante la sua ultima seduta, la Giunta comunale di Grosseto ha preso atto della disponibilità della Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze, di contribuire con uno stanziamento pari ad € 100.000 donando gli studi di fattibilità per la rifunzionalizzazione degli immobili della Casa Circondariale, in vista dello spostamento dell'istituto penitenziario presso la ex caserma Barbetti e dell'ex Cinema Marraccini, di recente passato di proprietà comunale.



Con questo gesto, la Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze conferma la propria volontà di supportare i territori di riferimento mettendo a disposizione delle amministrazioni locali una serie di contributi al fine di sostenere le prime fasi della progettazione di selezionati e rilevanti interventi infrastrutturali.

La Giunta comunale ha, quindi, approvato lo schema di avviso pubblico con il quale si rende nota la disponibilità accordata dalla Fondazione e la ricerca di ulteriori ed alternativi sponsor. Trascorso il periodo di pubblicazione dell’avviso, l'amministrazione potrà così definire i rapporti con il soggetto che verrà individuato per donare le progettualità.

“Siamo grati alla Fondazione Cassa di Risparmio di Firenze per l'aiuto offertoci – dichiarano il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l'assessore ai lavori pubblici Riccardo Ginanneschi – Siamo certi che i nuovi progetti non solo valorizzeranno due immobili simbolo del centro storico cittadino, ma avranno un ruolo fondamentale per tutta la collettività”.