Fondazione Ania sicurezza stradale ha fatto tappa al Fossombroni Grosseto

Il progetto è nato oltre venti anni fa e, nel tempo, ha coinvolto oltre 35mila alunni delle scuole superiori italiane che sono stati istruiti sulle corrette tecniche di guida sicura, acquisendo gli strumenti per affrontare in maniera adeguata anche le situazioni più complesse.

Grosseto: Quest'anno il progetto è partito da Roma il 3 marzo poi ha fatto tappa a Viterbo e Grosseto quindi proseguirà a Rimini, Bologna, Brescia per concludersi nelle province di Varese e Alessandria, con la partecipazione di oltre duemila studenti.

Giovedì 6 marzo al Fossombroni gli studenti delle classi quinte dell'indirizzo tecnico SIA a specializzazione sportiva (circa sessanta studenti) hanno incontrato i piloti che hanno spiegato i loro i concetti base della guida sicura, con particolare attenzione ai rischi legati alla distrazione al volante, alla guida in stato psicofisico alterato e alla mancata osservanza dei limiti di velocità.

Al termine di questa interessante prima fase gli studenti si sono cimentati con i simulatori di guida, dove hanno potuto mettere in pratica le nozioni apprese nella lezione teorica.

Sono stati proposti vari esercizi per riprodurre le più comuni situazioni di pericolo che si potrebbero verificare al volante e, per concludere, sono stati mostrati mostrati i rischi della guida in stato psicofisico alterato grazie all’utilizzo di un software che ricostruisce cosa accade nel cervello quando ci si mette al volante sotto sotto l’effetto di alcol o droghe.

Gli studenti che hanno partecipato al progetto avranno la possibilità di collegarsi alla piattaforma didattica neopatentati.it e avviare un percorso formativo on line, che completato correttamente potranno essere selezionati per svolgere gratuitamente un corso di guida sicura che si svolgerà in autunno in un autodromo italiano. Nelle settimane precedenti la fondazione ANIA ha effettuato anche una serie di lezioni online con le classi del biennio circa 100 studenti per sensibilizzare e responsabilizzare gli addolescenti alla guida dei motocicli, considerato che gli incidenti stradali rappresentano purtroppo una delle principali cause di morte tra i giovani.

Il progetto ha interessato ed entusiasmato giovani studenti dello sportivo del Fossombroni che hanno partecipato con attenzione e tanto interesse.