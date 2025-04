Fondazione AIDR chiama a raccolta gli organi di stampa: uniamoci per guidare i cittadini nell'uso dell'assistente virtuale gratuito “TributiAmo”

Roma: La Fondazione AIDR annuncia con entusiasmo una nuova iniziativa per promuovere l'educazione e la formazione digitale in Italia, chiedendo la collaborazione gratuita degli organi di informazione per garantire che più cittadini siano informati sulla possibilità di utilizzare “TributiAmo” (https://www.aidr.it/assistente-virtuale/), l’innovativo assistente virtuale/chatbot AI nel processo di presentazione della dichiarazione dei redditi e destinare il loro 5x1000 alla Fondazione AIDR.

"In un'epoca caratterizzata da rapidi cambiamenti tecnologici e un crescente bisogno di competenze digitali avanzate, la Fondazione AIDR lancia un appello agli organi di informazione per una collaborazione gratuita nell'ambito della promozione del 5x1000, destinato a finanziare progetti vitali nel settore delle competenze digitali - afferma Mauro Nicastri, Presidente della Fondazione AIDR. La digitalizzazione ha trasformato il modo in cui viviamo, lavoriamo e interagiamo. Nonostante questi cambiamenti, molte persone rimangono escluse dalla rivoluzione digitale a causa di barriere educative e di accesso."

La Fondazione AIDR desidera arricchire questa collaborazione offrendo gratuitamente ai media l’assistente virtuale sperimentale “TributiAmo” e il relativo banner per i loro siti web e i social network, che sarà in grado di assistere i cittadini nella compilazione della dichiarazione dei redditi. Questo strumento non solo semplificherà il processo ma incentivare anche la partecipazione al 5x1000.

"Parte delle risorse raccolte sarà inoltre destinata al sostegno degli organi di informazione che collaboreranno con l’AIDR e con l’edizione 2025 del Premio Nazionale Digital News. Un riconoscimento concreto al valore dell’informazione di prossimità e al ruolo insostituibile dei mezzi di informazione nella promozione della cultura e dell’economia digitale nei territori. Con l’aiuto dei mezzi di informazione, possiamo garantire che più cittadini siano informati sulla possibilità di utilizzare “TributiAmo”, l’innovativo assistente virtuale/chatbot AI nel processo di presentazione della dichiarazione dei redditi e destinare il loro 5x1000 alla Fondazione AIDR, contribuendo così a formare i leader digitali del domani. Il sostegno degli organi di stampa non solo aiuterà a sviluppare le necessarie competenze digitali tra i giovani ma rafforzerà anche il tessuto sociale ed economico delle nostre comunità, - ha concluso Nicastri.

La Fondazione invita tutti gli interessati a contattarci attraverso i nostri canali ufficiali per saperne di più su come possono contribuire o per iniziare una collaborazione.