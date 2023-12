"Following": al cinema Stella per la rassegna Fuori orario

Grosseto: Terzo appuntamento per la rassegna “Fuori orario” al Cinema Stella. Oltre al film in programmazione (“Palazzina LAF” di Michele Riondino con lo stesso Riondino e Elio Germano alle 17 e alle 21.15), domenica 3 dicembre alle 19 è in programma l’esordio alla regia di Christopher Nolan.



“Following”, uscito in sala nell'estate 2023, vede Nolan non solo come regista ma anche come autore del soggetto e della sceneggiatura, ha diretto la fotografia, collaborato al montaggio e coprodotto la pellicola. Il film presenta un'insolita struttura non lineare della trama, che è stata, successivamente, alla base di altri lavori di Nolan. Il film vinse la Tigre d'oro al festival di Rotterdam nel 1999 e venne proiettato all' Hong Kong Film Festival dello stesso anno ma non era mai uscito in Italia.

Nel film, Bill, apprendista scrittore a Londra, vorrebbe scrivere un romanzo, raccontare storie, disegnare ritratti. Disoccupato con tanto tempo da spendere, pesca persone tra la folla e le segue discretamente, spia sconosciuti per pura curiosità, per trovare ispirazione, per scoprire dove vanno e da dove vengono. Ma la vita del voyeur; non sarà senza conseguenze. Cobb, navigato scassinatore, si accorge di Bill, lo approccia e ne fa suo malgrado un allievo e un complice. Appartamento dopo appartamento, Bill 'colleziona' la vita degli altri e incontra una bionda fatale che lo condurrà lontano dal punto di partenza.

Il risultato è un noir nella grande tradizione del genere e una visione contemporanea dell'anonimato delle grandi città. Raccontato in flashback, ci sono almeno trenta salti temporali, “Following” è una 'favola' sulla solitudine urbana.

Ingresso: 5 euro