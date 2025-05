Cultura FOLLOS 1838: un’edizione da ricordare, tra storia, comunità e gratitudine 17 maggio 2025

Follonica: Si è conclusa con grande partecipazione e un entusiasmo tangibile l’edizione 2025 del Corteo Storico FOLLOS 1838, la manifestazione dedicata alla memoria del Granduca Leopoldo II di Lorena e alla storia della “città fabbrica del ferro”, organizzata con passione dall’Ente Corteo Storico Follos 1838. Dal 6 all’11 maggio, Follonica si è immersa in una settimana ricca di eventi culturali, musicali e rievocativi che hanno saputo coniugare divulgazione storica e partecipazione attiva della comunità. La masterclass del Prof. Riccardo Carresi, l’intervista ai personaggi di FOLLOS su Radio Arcobaleno, il concerto della Scuola Media “L. Pacioli”, le visite guidate in costume al Museo Magma e al Palazzo Granducale e, naturalmente, il grande Corteo dell’11 maggio hanno riportato al centro l’identità granducale della città, la sua vocazione industriale e la bellezza di una memoria condivisa. Particolarmente apprezzata la partecipazione della Compagnia della Bizzarria d’Amore di Fucecchio, che ha incantato il pubblico in Piazza Guerrazzi con danze ottocentesche di raffinata eleganza. L’Ente Corteo Storico Follos 1838 desidera esprimere i propri ringraziamenti a tutte le persone, istituzioni e realtà che hanno reso possibile questa edizione straordinaria. Grazie a: Comune di Follonica

Regione Toscana

Assessore alla Cultura Stefania Turini

Don Gallo Salvatore

Carabinieri per la Biodiversità di Follonica

Polizia Municipale

Croce Rossa Italiana

Pro Loco Follonica

Sezione AVIS di Follonica Grazie per le preziose collaborazioni con: Università della Libera Età, con Davide Novelli e il Prof. Riccardo Carresi

Scuola Media “L. Pacioli” – Sezione Musicale, con la dirigente Elisa Ciaffone

Museo MAGMA, con la direttrice Claudia Mori

Marica Pizzetti e Riccardo Micheloni Grazie per la creatività, l’impegno e il lavoro silenzioso ma fondamentale: Arianna Semplici e Renata Marchionni – sartoria

Alessandra Gorelli – costumi

Daniela, Barbara, Katia e Sabrina – acconciature

Centro Ippico Palazzi Nevio Cerri

Gruppo Equestre San Vincenzo

Tamburini di Follonica

Andrea Lagi – chiarine e allievi

Compagnia di ballo “Bizzarria d’Amore”

Cristina e Giovanni

Sabrina e Giacomo

Mirko e Lara – per il ballo del Granduca

Davide Bargagna – assistenza fonica

Roberto Guarducci, Roberto Ricucci, Adriel Di Trani – logistica

Pizzeria Ballerini

Hotel Piccolo Mondo

Maciej Vella – responsabile comunicazione FOLLOS 1838 è molto più di una rievocazione. È un atto d’amore per Follonica, una costruzione collettiva che ogni anno restituisce alla città la sua memoria e la proietta nel futuro con consapevolezza, bellezza e coesione. Aappuntamento al 2026. Seguici



