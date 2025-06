Sport Follonicagavorrano ai quarti: Tris al Manciano e pass per la fase successiva 7 giugno 2025

I rossoblu di Pagliarini blindano la qualificazione con un 3-0 netto, mentre il Manciano saluta il torneo a testa alta dopo una prestazione di carattere. Grosseto: Il Follonicagavorrano mette a segno tre gol, si impossessa dei quarti di finale insieme all'Invictasauro, l'Alberese ammaina la bandiera ed esce dalla competizione in virtù della differenza reti. È il verdetto del girone B racchiuso in questa classifica: Invictasauro 5 (differenza reti +5), Follonicagavorrano 5 (+3), Alberese 5 (+1), Manciano 0. I rossoblu di Pagliarini, dunque, hanno tenuto fede alla consegna, che pronosticava di prendersi il successo segnando il maggior numero di reti. Dall'altra parte il Manciano ha rispettato se stesso e la manifestazione con una prestazione mentalmente e tecnicamente valida ostacolando senza soste un avversario di rango superiore. Una uscita di scena da applausi. Il racconto della gara è lineare. Dopo soli 2' Miccoli spezza l'equilibrio battendo Nesti, 1-0. I ragazzi in bianco di Domenichelli mostrano le unghie con Bisacco (9') bravo a tenere basso il pallone al volo da fuori area, mira leggermente larga. L'occasione golosa del Manciano arriva al 24': Ortenzi conclude a due passi dalla porta, Uccelletti risponde d'istinto e devia. Il Folgav appare leggermente distratto, il Manciano propone un spirito positivo. Chinellato raddoppia sorprendendo Nesti, è il 37'. Riposo. La seconda frazione naviga senza grossi episodi fino al 22' quando Giannoni con un bel diagonale fissa il risultato sul 3-0. Follonicagavorrano – Manciano 3-0 (2-0) FOLLONICAGAVORRANO: Uccelletti, Cozzatelli, Stefanini (25' Chtimi), Miccoli, Cionini, Picci, Scartabelli (41' st Sorvillo), Moroni, Giannoni (45' st Nardo), Piazza (17' st Calvi), Chinellato (29' st Mancinelli). A disposizione: Comparini, Cascioli. Allenatore: Daniele Pagliarini.

MANCIANO: Nesti, Bicocchi, Nuhi, Bianchi, Borzi, Bisacco (11' st Magrini), Razzi, Gubernari, Ortenzi, Vasconi, Ismaili (18' st Zefi). Allenatore: Ivan Domenichelli.

ARBITRO: Niccolò Gualtieri; 1° assistente Leonardo Giuliarini, 2° assistente Leonardo Scavuzzo.

RETI: 2' Miccoli, 37' Chinellato; 22' st Giannoni.

NOTE: ammoniti Cionini, Picci. Calci d'angolo 2-4. Recupero: 1' + 3'. Tutti i risultati del girone B Invictasauro – Follonicagavorrano 0-0

Alberese – Manciano 2-1

Follonicagavorrano – Alberese 1-1

Manciano – Invictasauro 0-5

Invictasauro – Alberese 1-1

Follonicagavorrano – Manciano 3-0



