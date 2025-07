Follonica, verso la pedonalizzazione di parte di via della Repubblica a Senzuno

Il sindaco: “Serve più spazio per le persone, più vivibilità”

Follonica: "A brevissimo Senzuno vedrà i primi inserimenti di verde e sarà un altro importante passo verso una diversa percezione del quartiere. Al contempo stiamo monitorando alcune criticità riscontrate nella realizzazione dei lavori, per verificare se vi sia conformità tra il progetto e le opere realizzate e che queste siano realizzate a regola d’arte.





“ Via della Repubblica, con l’attuale assetto, risulta eccessivamente carica di traffico, senza spazi adeguati per il respiro urbano, e in alcuni tratti presenta anche situazioni di rischio. In passato si è intervenuti per riqualificare il quartiere senza prendere decisioni strutturali, cercando sempre mediazioni al ribasso, ma ora è davvero il momento di agire”. Anche con la recente realizzazione della "corsia ciclabile" - da non confondere con una pista ciclabile - su via Palermo, si cerca di concedere spazi un po' più sicuri e definiti, ai ciclisti che, sebbene non sia bellissima, se ne stanno già appropriando, dimostrando la sua utilità ed opportunità. L’Amministrazione mira quindi a pedonalizzare parte di via della Repubblica a partire dall’estate 2026. Si stanno valutando diverse soluzioni per rendere questa trasformazione funzionale e sostenibile, ascoltando le esigenze dei residenti, dei commercianti e di tutte le realtà attive nel quartiere.

“Le scelte coraggiose richiedono tempo e pianificazione – prosegue il sindaco –. Non possiamo intervenire in piena stagione estiva, ma utilizzeremo questi mesi per programmare ogni passaggio con cura, e dare comunicazione puntuale a cittadini e operatori”. La festa di Senzuno ha segnato uno spartiacque tra l'idea originaria e quello che sarà il futuro del quartiere, confermando la visione dell’Amministrazione comunale: rendere via della Repubblica e in generale Senzuno, un luogo più vivibile, sicuro e a misura di cittadino. Il grande successo dell’evento ha dimostrato che soluzioni alternative alla viabilità tradizionale possono migliorare la vita nel quartiere. Purtroppo, come abbiamo ricordato più volte, l'idea che ha caratterizzato lo sviluppo del progetto fin dalla sua gestazione è un'idea superata e legata ad una concezione di città che reputiamo non più ottimale con le esigenze dei cittadini e la festa di questi ultimi due giorni lo ha certificato. Infatti, lo stesso spazio pubblico che oggi appare caotico ed invivibile, poche ore prima era il palcoscenico di un quartiere diverso, vivo, gradevole ed anche bello. Tuttavia, dovendosi ancora chiudere definitivamente il cantiere, non è possibile ancora variare sostanzialmente il progetto, ma già possiamo indicare la via da percorrere, sulla quale la città e il quartiere si è chiaramente espresso", conclude il Sindaco di Follonica.