Attualità Follonica, verso fine lavori in via Repubblica 4 giugno 2025

4 giugno 2025 198

198 Stampa

Redazione

Follonica: "Si stanno per concludere i lavori nel tratto di via della Repubblica interessato dal cantiere e nelle traverse. E’ finito infatti l’iter di bocciardatura del cemento, e nella mattinata di oggi, all’alba, è passata Sei Toscana per la pulizia della strada e la rimozione della polvere. Si procederà nelle prossime ore alla posa della resina sulle strade interessate, in modo che tutto sia pronto già per il fine settimana", conclude il sindaco Matteo Buoncristiani Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Attualità Follonica, verso fine lavori in via Repubblica Follonica, verso fine lavori in via Repubblica 2025-06-04T19:00:00+02:00 85 it Follonica, verso fine lavori in via Repubblica PT1M /media/images/follonica-11111.jpg /media/images/thumbs/x600-follonica-11111.jpg Maremma News Follonica, Wed, 04 Jun 2025 19:00:00 GMT