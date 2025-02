Salute Follonica, un'alleanza fra medici di medicina generale per l'assistenza 3 febbraio 2025

3 febbraio 2025 195

195 Stampa

Redazione

Follonica: Prosegue a Febbraio il calendario di turni grazie alla collaborazione di nove professionisti: i nuovi orari Un'alleanza fra i medici di medicina generale e la Asl Toscana sud est per garantire l'assistenza alle persone rimaste prive dell'assistenza dopo il pensionamento del dr. Bronzoni. È la formula attivata a Follonica dalla Zona Distretto Amiata Grossetana – Colline Metallifere – Grossetana grazie ai medici di medicina generale attivi, anche di coloro che hanno oltre 1800 assistiti. L'ambulatorio di viale Europa sarà a disposizione delle persone prive di assistenza con il seguente calendario: Lunedì 9-12; 14-17 Martedì 9-12 Mercoledì 9-12 Giovedì 9-12 Venerdì 15-18 La direzione della Zona distretto segnala l'assegnazione d'ufficio dal 1 febbraio ad altro medico degli assistiti in carico al dr. Manghetti, auspica un prossimo superamento della situazione di carenza e sottolinea l'impegno dei nove professionisti attualmente attivi che garantiranno 18 ore settimanali di assistenza.

Seguici



Caricamento ... Potrebbe interessarti anche...

Salute Follonica, un'alleanza fra medici di medicina generale per l'assistenza Follonica, un'alleanza fra medici di medicina generale per l'assistenza 2025-02-03T18:45:00+01:00 200 it Follonica, un'alleanza fra medici di medicina generale per l'assistenza PT1M /media/images/follonica-panorama-grattacielo.jpg /media/images/thumbs/x600-follonica-panorama-grattacielo.jpg Maremma News Grosseto, Mon, 03 Feb 2025 18:45:00 GMT