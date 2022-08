Follonica, tutto pronto per i fuochi d’artificio

Notte del 14 agosto: tutto pronto per i fuochi d’artificio

Follonica: Nell’estate follonichese torna il tradizionale appuntamento con lo spettacolo dei fuochi d'artificio sul lungomare. Inizio alle 23.30. Per collaborare alla riuscita dello spettacolo e per godersi appieno la serata si invitano le cittadine e i cittadini a parcheggiare fuori dell'area centrale di Follonica, servendosi del servizio navetta.





A Follonica tornano i fuochi d'artificio nella notte del 14 agosto. Lo spettacolo è organizzato dal Comune di Follonica in collaborazione con la Proloco e illuminerà il lungomare di colori e scenografie. Lungomare Carducci e la Piazza a mare attendono migliaia di persone che, verso le 23.30 (piccolo anticipo o ritardo in base alle condizioni del vento), potranno assistere a questo spettacolo sempre affascinante.

Per collaborare alla riuscita dello spettacolo e per godersi appieno la serata si invitano le cittadine e i cittadini a parcheggiare fuori dell'area centrale della città e servendosi del servizio del trenino navetta: in via temporanea e sperimentale è stato istituito un servizio navetta tra il parcheggio del Palagolfo e il centro cittadino, impiegando un trenino turistico. Il servizio è volto ad incentivare l’utilizzo dei parcheggi che si trovano nelle zone periferiche di Follonica, alleggerendo la pressione delle auto nel centro cittadino. Il servizio (la linea blu del trenino scambiatore) parte dal parcheggio del Palagolfo di via Sanzio e porta in centro, di fronte al Mercato Coperto Meq. Le corse partono ogni 25 minuti tra le 18.30 e 00.30. Il biglietto ha il costo di 1 euro, gratuito per chi ha meno di 12 anni o più di 70. Il servizio sarà attivo fino a settembre. In occasione dello spettacolo pirotecnico, non si potrà accedere allo spazio destinato allo svolgimento dello spettacolo con bicchieri o contenitori di vetro o lattine, o con bottiglie di plastica chiuse e piene e sarà vietato somministrare o vendere bevande nel raggio di centro metri dal luogo oggetto dell’evento in contenitori di vetro o lattine.

Per eventuali aggiornamenti, seguire la pagina Facebook del Comune di Follonica.