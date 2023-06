Follonica: tutte le attività legate alla riorganizzazione dei servizi

Da domani stop al porta a porta a Cassarello, Senzuno e 167



Follonica: Prosegue a pieno ritmo la riorganizzazione dei servizi di raccolta nel comune di Follonica. Dopo i tre incontri pubblici con la cittadinanza, che hanno visto la partecipazione di tantissime persone, in questi giorni si stanno ultimando le operazioni di posizionamento delle nuove postazioni ad accesso controllato.

La modifica di servizio, infatti, introduce alcune importanti novità, ovvero il superamento del sistema di raccolta porta a porta – a sacco e condominiale – per tutti gli utenti di Senzuno, Cassarello, 167 Est e Ovest a partire da sabato 10 giugno (ultimo giorno di prelievo porta a porta) e l’installazione dei nuovi contenitori di raccolta differenziata ad accesso controllato.

L’utilizzo delle nuove postazioni è molto semplice: è a disposizione dei cittadini un video-tutorial che spiega come utilizzare i nuovi contenitori. In questo primo periodo, tutti i cassonetti saranno “aperti” e non sarà necessario avere la 6Card per conferire i rifiuti (per aprire il contenitore basterà premere il pulsante presente sul display o pigiare il pedale di apertura).

Maggiori informazioni: numero verde Sei Toscana 800127484 o www.seitoscana.it/comuni/follonica/raccolta-rifiuti.