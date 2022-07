Follonica Summer Nigths, il concerto di Elisa si sposta al 24 agosto

Follonica: Mentre arriva la notizia della vittoria della Targa Tenco per la Miglior Canzone con "O forse sei tu", vengono annunciati già i recuperi delle date dei concerti del "Back to the Future Live TOUR" di Elisa, posticipati a causa della positività dell'artista al covid-19. La data di Follonica, inizialmente prevista il 29 luglio, verrà recuperata il 24 agosto. Tutti i biglietti restano validi. E' possibile chiedere il rimborso presso il punto prevendita di acquisto entro e non oltre il 5 agosto 2022. Per info e aggiornamenti friendsandpartners.it www.legsrl.net

IL CALENDARIO DEL FOLLONICA SUMMER NIGHTS AGGIORNATO:



28 LUGLIO TOMMASO PARADISO

4 AGOSTO SANGIOVANNI

6 AGOSTO MANNARINO

10 AGOSTO LAZZA

17 AGOSTO RKOMI

18 AGOSTO DEFHOUSE VILLAGE

19 AGOSTO GREASE IL MUSICAL

20 AGOSTO JONATHAN CANINI

24 AGOSTO ELISA